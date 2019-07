I dag produserer kveite-oppdrettsselskapet Sterling White Halibut 1.500 tonn i året. No har kveita vorte så etterspurd at selskapet planlegg å utvide for å kunne produsere 5.000 tonn i året, fortel NRK.

Oppdrettsselskapet har hovudkontor i Ryfylke og klekkeri i Trøndelag. Selskapet leverer kveite til kundar i hovudsak i Noreg, Storbritannia, USA, Be-Ne-Lux, Tyskland og Asia.

