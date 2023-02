Denne fluga kan bidra stort til å mette ei stadig aukande verdsbefolkning og spare miljøet. Ja, hadde det ikkje vore for at ho blir sett i same bås som gris og kyr, og berre får lov til å ete det dei et. No varslar Rasmus Hansson (MDG) at dei vil auke presset på regjeringa for å få endra reglane.