Kunnskapsministeren i koronakarantene etter smitteutbrudd i barnehage

Det opplyser statsråden selv på sin Instagram-profil lørdag ettermiddag.

– Når helga innledes med brev fra barnehagen om smitteutbrudd og alle mann må i karantene, skriver Melby.

Overfor NTB opplyser hun at det foreløpig blir karantene hele neste uke for hele familien.

– Men hvis vi er heldige, kan vi være ferdige på tirsdag dersom vi tester negativt og det ikke dukker opp flere smittetilfeller blant dem ungene har vært i kontakt med de siste dagene, skriver kunnskapsministeren i en SMS.

Hun beskriver situasjonen som frustrerende, men sier at familien er ved godt mot. Ingen av dem er foreløpig syke.

– Vi er jo glade for at det blir tatt grep for å hindre videre smitte. Men det er klart at dagene fort blir lange og monotone med to voksne og tre barn i en leilighet, sier statsråden.

– Jeg tror nok vi som har barn i barnehage og skole bare må forberede oss på flere perioder i karantene framover, med nye, strengere regler, legger hun til.