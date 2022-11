Kunnskapsministeren ber om gransking av privatskolekjede

Ifølge Klassekampen ber kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) om granskingen av bruk av statlige tilskudd i et brev sendt direktoratet torsdag.

Der bes direktoratet «foreta nødvendige undersøkelser omkring de forholdene som er beskrevet i mediene». Målet er å finne ut om Akademiet har brutt privatskoleloven, der det heter at tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode.

– Det er viktig at vi snur hver stein for å finne ut om offentlige midler som skulle ha gått til elevene, har blitt brukt til andre formål. Penger fra statskassa skal komme elevene til gode, og ikke til profitt for skoleeierne, sier kunnskapsministeren i en pressemelding lørdag.

– Ønsker god dialog

Akademiets Kjetil Eide skriver en epost til Klassekampen at han ikke har noen problemer med at direktoratets jurister kommer.

– Vi ønsker en god dialog med både Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet og vil selvfølgelig svare på spørsmålene som kommer, skriver han.

Brenna peker på at det i flere medieoppslag har kommet fram at privatskolekjeden blant annet har handlet med eiernes egne selskaper, og at statsstøtte er blitt brukt til å markedsføre skolen.

– Vi mener det som har kommet fram i mediene, gir oss grunnlag for å sette i gang undersøkelser. Utdanningsdirektoratet vil også undersøke om det kan være andre vesentlige nye forhold enn de som er kommet fram i mediene, som kan være i strid med utbytteforbudet, sier Brenna.

Markedskrefter

Departementet viser til at staten i flere år har vært uenig med Akademiet-kjeden om hvordan privatskoleloven skal tolkes. Solberg-regjeringen inngikk i juni i 2021 et forlik med privatskolekjeden, og skolene måtte tilbakebetale ti millioner kroner i statstilskudd.

Det skulle til gjengjeld ikke åpnes eller fullføres tilsyn for årene 2015 til og med 2019, men ble understreket at staten kan kreve tilbakebetaling av statstilskudd dersom det oppdages vesentlig nye forhold fra denne perioden.

– Det er forbud mot å tjene penger på å drive skole i Norge, likevel har Akademiet tidligere klart å finne måter å tjene penger på. Jeg mener det som har kommet fram i Akademiet-sakene, kan være uttrykk for at markedskreftene har fått plass i skolen. Det vil denne regjeringen gjøre noe med, sier Brenna.

Ferdig til sommeren

Statsråden viser til at regjeringen allerede har innført en ny privatskolelov som fjerner muligheten til å få godkjent flere private profilskoler og private yrkesfagskoler.

Rapporten skal være ferdig 1. juni 2023. Den vil danne grunnlag for om departementet beslutter å kreve tilbakebetalt statstilskudd.

– Vi vil samarbeide åpent og konstruktivt på alle måter, skriver Eide til Klassekampen.