Kulturminnefondet delte ut 108 millionar i 2019

– Ved å bidra til at eit mangfald av kulturminne blir sette i stand, sørgjer vi for eit grunnlag for framtidige opplevingar, kunnskap, utvikling og verdiskaping, seier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet i ei pressemelding.

40 prosjekt i gamle Hordaland fylke fekk til saman 9.164.000 kroner frå Kulturminnefondet i 2019.

I gamle Sogn og Fjordane fekk 29 prosjekt ein samla sum på 6.157.000 kroner.

42 prosjekt i Rogaland fekk ei samla tilsegn på 7.928.000 og i Møre og Romsdal fekk 31 prosjekt 4.575.000 kroner. I Telemark blei det delt ut 6.847.000 til 27 prosjekt.