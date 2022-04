Steinrassikring i Lom kommune får skryt i ny rapport som er et samarbeid mellom de nordiske landene. Her ser de på klimatilpasningstiltak som gagner og lever i fellesskap med kulturminner.

Likevel kan klimatiltak skade omkringliggende kulturlandskaper, natur- og kulturarv og tidstypiske bygningsmiljøer, slår rapporten fast.

Bryggen i Bergen er et godt eksempel

Rapporten har hatt for øyemed å undersøke hvordan kulturminner i de nordiske landene blir påvirket av klimatilpasninger.

Slik skal man øke forståelsen for kulturarvens sårbarhet.

Den gamle husrekken som ligger som et fargeglad syn for bergensere og tilreisende, får ros i rapporten. Her skriver forskerne at da byen skulle forberede seg på oftere og økte regnbørsmengder ble det avgjort å ikke legge drensrør ned i bakken ved Bryggen i Bergen. I stedet ble det bestemt å bygge regnvannsbassenger.

Slike basseng kan romme store mengder regnvann, samtidig som det skåner arkeologiske kulturminner som finnes i bakken. Å legge drensrør, derimot, ville i større grad skadet Bryggen. Man risikerer å ødelegge arkeologisk materiale og grunnvannsnivået. Det kan gi setninger i jorden som gir skader på eldre trekonstruksjoner.

Drenering av landbruksjord kan skade

I den grønne omstillinga med vindmølleparker, solcellepaneler, ladestasjoner, drenering av landbruksjord kan risikere å skade kulturlandskap- og minner, skriver Nordisk samarbeid på sine nettsider.

Annika Haugen, som er prosjektleder på Norsk institutt for kulturminneforskning sier at det er ikke uvanlig at kulturminner ikke tas med i regninga når vi tilpasser klimatiltak.

– Men det er viktig, at vi bærer vår kulturhistorie med oss, både ved at ta hensyn til kulturarven og ved at bevare den som en kilde til viten. Vi har for eksempel bygd bæredyktig tidligere, og gjennom århundrene har vi lært å tilpasse konstruksjonsmetoder og plassering av bygninger til store mengder nedbør og andre ekstreme værhendelser, sier hun til norden.org.

Ta i bruk gamle metoder

Videre er hun opptatt av at man ikke må glemme historien og ikke løse klimatiltak utelukkende ved hjelp av nye metoder. I stedet bør man ha såkalte kulturbaserte løsninger.

– I en bæredyktig framtid skal vi ikke bygge så mye nytt. Vi skal bygge det gamle om, og vi skal gjenbruke byggematerialer. Her blir viten om gamle metoder, materialer og bygningsplanlegging enormt viktig.

Rapporten trekke eksempler hvor store og små byer som har forberedt seg på økte regnbørsmengder og skred ved hjelp av metoder som tar hensyn til kulturminnene. Blant de norske eksemplene finner vi verdensarvstedet Bryggen i Bergen, regnbed i Drammen sentrum, kulturminne- og flomvern i Vågå kommune og solceller integrert i fasademateriale i Drammen.