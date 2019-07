Kulderekorder for juli i to fylker

– 2,7 grader er ny fylkesrekord for Møre og Romsdal i juli. Rekorden ble satt ved Mannen natt til onsdag. I Oppland ble den nye rekorden satt til – 6,4 grader i Juvasshøe.

– Vi har et lavtrykk som ligger like vest for Møre og Romsdal, og dette lavtrykket trekker med seg kaldere luft fra nord. Her jeg holder til i Tromsø er vi mer vant til snø og kulde i juli, mens det ikke er like normalt i sør, sier statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen.

Så lave er temperaturene at det er fare for vanskelige kjøreforhold i fjellområdene i Sør-Norge, hvor det har kommet snø og sludd. Snøgrensen er nede på 1000 meter.

Mens det ble ny kulderekord i juli, var juni den åttende våteste på over 100 år. Ifølge Meteorologisk institutt kom det 50 prosent mer nedbør enn normalt.

I løpet av natten har 2 fylker satt ny kulderekord: I #MøreOgRomsdal målte Mannen -2,7 grader, forrige fylkesrekord var -1,9 målt samme sted i 2010. I #Oppland målte Juvasshøe -6,4 grader, forrige fylkesrekord var Fokkstua med -5,3 grader i 1964 ❄️ Foto fra Mannen, nrk pic.twitter.com/9GTAXFF5K5 — Meteorologene (@Meteorologene) July 3, 2019

Problemer med høsting og bier

For bøndene var fjorårets tørke en krise. Årets kalde og våte sommer er heller ikke optimal.

"Vanskelig å få hausta inn avlingane då det er for mykje nedbør akkurat no. Har 100 mål igjen," skriver Karl Petter Stenvåg på Facebook-siden "Venner av norsk landbruk".

Jonette Sulen Myrbostad forteller at biene hennes ikke kommer ut i kulden.

"Biene mine sitter "innestengt" i kubene og spiser opp honningen. Noen avleggere har jeg måttet fôre. Vårt korn står fint ennå, men mange åkere i distriktet mitt har mye legd. Veldig mye legd hos enkelte," skriver hun.

Legd betyr at åkeren legger seg, som følge av regn, vind eller kulde. Dette gir utfordringer ved høstingen.

Leder i Norges Birøkterlag Camilla Larsen forteller at biene holder seg i kuben når det er kaldt for å holde yngelene varme.

– Og de spiser honning de har hentet tidligere i år. Følgelig er det et problem med tanke på honningproduksjon. Konsekvensen er at pollineringen reduseres, og mindre honning samles inn i kubene, forteller hun.

Annonse

Dårlig blomstring hos bringebærene

Birøkter Terje Reinertsen forteller at en kombinasjon av kald mai, mye regn i juni og en kald start på juli gjør at det går mot mindre honning enn vanlig.

– Vi har ikke stor reduksjon foreløpig, men jeg tror det vil bli to tredeler av produksjon så sant vi ikke får en varmere ettersommer. Været som har vært har påvirket blomsten på bringebærene. Blomstene har ikke åpnet seg som normalt, forteller han.

Biene på Østlandet livnærer seg på nektar fra bringebærene på denne tiden av året.

Han forteller at han følger med på værmeldingen daglig i håp om bedre nyheter på værfronten.

– Det er ikke mange dagene med varme som skal til. Er vi heldige kan biene samle sju til åtte kilo honning på en dag, så vi trenger bare 10 til 15 gode dager. Jeg leser YR hver dag, og ser vi det står vi skal få varmere vær, men så kommer jeg ut på trappa om morgen og det er vått og duskregner. Da blir jeg litt skuffa, sier Reinertsen og ler.

Selv om produksjonen av honningen går dårligere i år enn vanlig tror han ikke det vil bli mangel i butikkene.

– Vi har et lager fra i fjor.

Blir varmere

Men kulden ser ut til å bli kortvarig. Inn mot helgen vil temperaturene stige.

– Lavtrykket beveger seg østover og svekkes. Inn mot helgen blir det gradvis lettere vær og stigende temperaturer. Det ser ut som om det i starten av neste uke starter bra med oppholdsvær og sol, men prognosene er usikre. Det blir ikke noe stabilt høytrykk. Men det ser ut som om det blir mer normalt sommervær, sier meteorolog Nordhagen.

Selv om det er kaldt, er det et stykke til julirekorden som holdes av Fannaråki i Sogn og Fjordane, hvor det i 1951 ble målt -8,3 grader.