Kuldegradene kommer for alvor til uka

Fra nå og fram mot neste helg vil den første forsmaken på årets vinter komme. Ifølge Meteorologisk institutt vil nattetemperaturen kunne komme ned i hele 20 minusgrader i fjellstrøkene i Sør-Norge.

«I helgen ser Østlandet og Troms ut til å få mest oppholdsvær, mens Helgeland og nord på Vestlandet får mye regn. I Nord-Troms og Finnmark er det snø i lavlandet. Snøgrensen begynner nå å krype nedover i resten av landet også», skriver meteorologene på Twitter.

Kaldere overalt

– Det blir kaldere overalt når det nærmer seg neste helg. Og i Sør-Norge kommer det snø over 600–800 meters høyde. Nattefrosten i fjellet i Sør-Norge kan krype ned mot 15 minus, kanskje 20, sier statsmeteorolog Pernille Borander til Dagbladet.

For Sør-Norges del gjelder dette spesielt de nordligste delene av Hedmark og Oppland, samt på Hardangervidda, der det som kommer av nedbør, vil være snø. Og det kan komme ganske mye snø også.

Selv om det stort sett blir oppholdsvær på Sør- og Østlandet i helgen, vil temperaturen fort synke. Det raske væromslaget kan føre til glatte veier, slik at bilister oppfordres til å kjøre forsiktig.

Fjelloverganger

Flere fjelloverganger i Sør-Norge står i fare for å bli stengt. Fredag var allerede fylkesvei 55 over Sognefjellet og fylkesvei 243 over Aurlandsfjellet stengt på grunn av uvær og vanskelige kjøreforhold.

Det blir definitivt kaldest i nord, der StormGeo venter at grensetraktene i Troms og Finnmark får 10–12 minusgrader søndag, kanskje ned mot 15 minus, skriver VG. Også i Nordland er det ventet minusgrader, men ikke så kaldt som lenger nord.

Kuling i Nord-Norge

For Nord-Norge har Meteorologisk institutt også sendt ut flere advarsler om uvær på gult farenivå. Det gjelder spesielt i kystområdene i Nordland, Troms og Finnmark, men også på Sørlandet. Det er meldt sterk kuling på opptil 20 meter i sekundet, og eiere av småbåter oppfordres til å holde seg på land.

I Tromsø falt det i løpet av natt til fredag opptil 15 centimeter snø, skriver Nordlys. Og ingenting tyder på annet enn at snøen blir liggende. Hovedsakelig vil kyststrøkene få mest snø, men det kan også falle snø i Indre Troms.