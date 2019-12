Kulde på vei etter regnværet

Allerede onsdag regnet det kraftig i Nord-Norge, med over 50 millimeter det siste døgnet enkelte steder. Nedbørsmengdene har rammet landsdelen hardt.

Det er stor snøskredfare i et titalls områder, og det er også utstedt gult farevarsel for hele Finnmark på grunn av underkjølt regn som fryser til is på bakken utover dagen onsdag og torsdag morgen.

– Den varmlufta vi har nå, var mest gjeldende nå i starten av uka, og det ser ut som det allerede torsdag vil bli kjøligere i nord, sier vakthavende statsmeteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt til NTB.

Temperaturene er synkende for hele landet inn mot helgen og ut mot neste uke, ifølge Borander.

– Dette var bare et blaff av mildere luft, og så er vi tilbake til mer vintertemperaturer og vintervær, fortsetter hun.

Storm på kysten

Torsdag vil regnet ramme Vestlandet, og det vil trolig blåse opp en liten storm på kysten flere steder.

– Det vil nok blåse opp mot en liten storm på kysten, i hvert fall utenfor Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Trøndelag, sier Borander.

Noen steder er det sendt ut farevarsel for store lokale regnbyger.

– Det kan bli rundt 50 til 70 millimeter på tolv timer. Det er da snakk om Vindafjord, Ryfylke, Etne, Kvinnherad, Hardanger og Voss, sier meteorologen.

Borander sier lavtrykket vil bli liggende utenfor kysten og sørge for en del byger også fredag.

Bedre i øst og snø i sør

Østlandet vil skånes for mye av den verste nedbøren.

– Det ser vel ut som at det stort sett vil være oppholdsvær torsdag og fredag også, men Agder-fylkene vil få litt nedbør, og det vil man kanskje også lengst nord Østafjells. sier Borander.

Også Oppland kan komme til å få litt nedbør før helgen, opplyser meteorologen.

Mens det går mot nordavind og kulde i nord, vil det søndag slå et nytt lavtrykk inn mot Sør-Norge, med litt medfølgende nedbør.

– Det er litt vanskelig å si akkurat nå hvilken form det vil ta, men det kan se ut som det kommer som snø i innlandet, og mer regn langs kysten i sør, sier Borander.