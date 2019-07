Kulde og regnvær over hele landet

Veksttorget er et samarbeid mellom Nationen, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Norsk Landbruksrådgiving. Rapportører fra Norsk Landbruksrådgiving leverer tilstandsrapport fra hver sin region en gang i uken, helt fram til innhøsting.

Troms og Finnmark: Målselvnepa, kålrot og gulrot vokser godt

Da har vi lagt bak oss 10 dager med regn og «stilongsvær», og er i starten av en lang periode med sol og varme – ifølge værmeldingen. Regnværsperioden var bra for veksten av grønnsaker, potet og bær – men til frustrasjon for grovfôrprodusentene, som kunne startet 1. slåtten for en uke siden.

Utviklinga av graset bremser litt ned under slike forhold, så kvalitetsforringelsen er sannsynligvis ikke stor, selv med utsatt slåttetid. Med riktig stubbehøgde og rask gjødsling etter slått, er det fremdeles muligheter til å legge grunnlag for en god 2. slått i regionen. Sør i Troms kom oppholdsværet litt tidligere. Der er slåtten i gang, og det meldes om gode avlinger.

Knolldanninga i poteten skjer nesten parallelt med spiringa her i nord, og regnet som kom så beleilig for potet og grønnsaker, legger grunnlag for rikt knollansett og god kvalitet. Målselvnepa, kålrot og gulrot vokser godt under fiberduk – og kålmøllen legger «dunger med egg» på duken i frustrasjon over å ikke slippe til i matfatet.

Kristin Sørensen, NLR Nord-Norge

Trøndelag: Kalde og våte trøndere venter på væromslag

Grønnsakskulturene vokser jevnt og trutt med jevn tilførsel av fukt fra oven, men noe ekstra gjødsling må påberegnes på lagringsgrønnsaker for å sikre vekst framover. Heldigvis setter det kalde været demper på all skadedyraktivitet og vi krysser nå fingra for at vi ikke får en ny innflyging av kålmøll fra naboland i øst.

Det er nå på tide å komme i gang med forebyggende tiltak mot tørråte i potet. Det er per i dag ikke observert tørråte i regionen, men infeksjonsfaren er tilstede. Neste uke vil være tid for å komme i rute mot tørråte og hypping - om langtidsvarslet slår til med mindre nedbør og bedre temperaturer.

Sent sådd korn strever med veksten, mens frodige kornåkre sådd i rett tid opplever nå noe legde. I det store og hele ser det bra ut med tanke på kornavlinger til høsten, men alle er ikke i mål med stråforkorting og soppsprøyting.

1.slått i tidlige områder har stort sett gått etter plan, mens det er mer utfordrende i dalsider og lengre nord.

Tonje Aspeslåen, NLR Trøndelag

Møre og Romsdal: Kommer sommeren nå?

Annonse

Etter dagevis med regn i lavlandet og snøvær i høyden, håper vi nå på mulighet til å tørke opp. Dette har ikke vært kjekt hverken for bier, fugleunger, dyr på beite eller for bøndene som har arbeidsoppgaver som må vente til jorda er kjørbar. Det nærmer seg toppen av jordbærsesongen i Møre og Romsdal. Det ser fint ut i jordbærfelta, bra med bær og fin kvalitet så langt, men nå er det er nok regn! Mye sol og for varmt er heller ikke noen fordel for bæra. Det beste er lettskya og ikke for varmt vær, samtidig som bladverket er tørt. Bringebæra er litt seinere, men første bæra er modne i plasttunnel. Modne bringebær tåler lite regn. En del av bringebærfelta er under tak og det kan høstes fin kvalitet selv om det regner ute. Nå er det også sesong for morell. Svært skiftende vær under blomstringa ga svært ujamn fruktsetting. Enkelte sorter har bra med frukt, andre har ingenting. Regnet får dessverre morellene til å sprekke, mye har blitt ødelagt av regnet den siste uka. Plomme er det svært lite av i år. Derimot ser ut til å kunne bli bra med eple.

Maud Grøtta, NLR Nordvest

Vestlandet: Sommaren har vore på pause – men no er den her igjen

Denne veka starta våt og iskald og fleire plassar kom det snø på fjelltoppane. Dette har ført til at båe bønder, bærbuskar og frukttre har stått og sturt litt. Dei låge temperaturane har sinka modninga av jordbær, men er bra for smaken. Det var vore ei utfordrande bløming i jordbæra med mykje regn, og veret i plukkinga vil vera avgjerande for om dyrkarane får problema med råte.

Pæredyrkarane må i dei neste vekene fylja med på pæresugarane. Andre generasjon av nymfer kjem no. Eit av teikna er kliss på blada.

Nedkjemping av lyssiv er gunstig i desse tider, då denne er på det svakaste, no rett før bløming.

Nokre bønder er godt i gang med gjødsling til 2. slåtten. Men ein del av dei som har beita hardt med sau strevar litt med fyrste slåtten enda, men om værmeldarene held det dei lovar er dei rakst i mål, kanskje ein også våga seg på bakketørk av kantslåtten.

Helena Elvatun, NLR Vest

Rogaland og Agder: Alt ligger til rette for fine lammevekter til høsten

Sørlandets grovfôrbønder melder om rekordavlinger. Mye regn i juni gjorde riktignok at slåtten ble betydelig forsinket. Konsentrasjonen av energi og protein har blitt lav, men det er tross alt bedre å ha rikelig av et litt svakt fôr enn å få avlingen svidd bort av tørke slik som i fjor.

Fra fjellbygdene meldes om fine beiter og tidlig buføring. Alt ligger til rette for fine lammevekter til høsten.

Også kornåkrene ser ut til å gi gode avlinger i år. Grønnsaker og seine potetsorter har fått en tregere start. Jorda har vært våt og kald, men med varmen nå siste uka har veksten tatt seg opp.

Dessverre har det dukket opp store mengder av insektet kålmøll som gjør skade i kålvekster. Slik er det i jordbruket. Hvert år har sine utfordringer. Nyinnkjøpt vanningsutstyr kommer garantert til nytte et annet år.

Sigbjørn Leidal, NLR Agder

Fjellregionen: Forsinket våronn, men bra avling på førsteslåtten

Regnvær har flere steder ført til at våronna har gått i langdrag og blitt forsinket. Det har regnet mer enn normalt i flere områder i år. Jordarbeiding på for bløt jord kan gi pakningsskader med påfølgende dårlig vekst og dermed redusert avling. Det er derfor flere som ikke er ferdig med våronna enda. For mange har våronna gått rett over i slått, noe som ikke er helt unormalt i fjellregionen. Samtidig som det varierende været har ført til utsatt våronn, har stadig påfyll med litt nedbør og gjennomsnittstemperatur på 10-14 °C bidratt til gode vekstforhold for graset. Flere gårdbrukere synes de har fått noe høyere avling på førsteslåtten enn normalt.

Linda Rønning, NLR Innlandet