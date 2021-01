Kulda jobber mot redningsmannskapene i Gjerdrum

– Vi står fortsatt i en redningsaksjon, sier innsatsleder Roger Pettersen på en presseorientering mandag morgen, fem døgn etter at skredet gikk.

– Vi mener fortsatt vi kan finne overlevende, legger han til.

I alt ti personer har vært savnet etter skredet. Til nå er sju bekreftet omkommet, og fem av disse er identifisert.

Startet opp igjen

Redningsarbeidet startet opp igjen mandag etter noen timers pause. Mannskapene vil jobbe i området fram til klokka 16, før de blir et bytte.

Kulden i området jobber mot redningsmannskapene i arbeidet med å finne overlevende, medgir Halvard Stave, medisinsk leder for helsevesenets arbeid i området.

– Vi er i et rasområde, og vi har vært veldig tydelige i rådene som vi har gitt politi og brann, at så lenge det er hulrom tilgjengelig i skredmassene på de stedene der de savnede kan ha oppholdt seg, så er det mulig å overleve. Vi er nødt til å avsøke hulrommene, og vi må være sikre på at alle aktuelle hulrom er avsøkt før vi kan si at vi avslutter den innsatsen, sier Stave.

Fire team

Det er mandag fire Urban Search and Rescue-team (USAR-team) i arbeid, opplyser Morten Thoresen, som er brannvesenets innsatsleder.

– De jobber der hundene har markert. Der skal vi jobbe intensivt i hele dag, sier han.

Også Forsvaret og politiet deltastyrke deltar i arbeidet. Tallet på mannskaper er like stort som det har vært fram til nå, ifølge innsatslederen.

Redningsaksjonen vil fortsette fram til politimesteren og politiet stab beslutter noe annet, opplyser Øst politidistrikt.

