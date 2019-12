KS: Staten må bruke meir pengar på rasførebygging

Styresmaktene har frå 2011 til 2018 brukt 10,7 milliardar kroner på reparasjon etter ras og flaumar, medan 2,3 milliardar er brukt til førebygging. Ein stor del av pengane til førebygging går også til akutte tiltak der det alt har vore ras og flaum, ifølgje KS.

– Løyvingane aukar for lite, og for sakte. Det er betre å førebyggje enn å reparere, seier KS-styreleiar Gunn Marit Helgesen til NRK.

Vel 172.000 nordmenn bur i faresoner for skred, flaum og kvikkleire, slik NVE definerer det. Berre på grunn av skredfare åleine har vel 13.500 menneske her til lands fått strenge byggjeforbod, men staten krev heller ikkje at dei flyttar.

– Det er nødvendig å auke sikringa om folk skal leve trygt i dette landet, seier Helgesen.

KS meiner løyvingane til sikring bør aukast med minst 400 millionar i året, utover dei 300 millionane som blir brukt til dette i år.

Det er Olje- og energidepartementet som har ansvaret for å gi pengar til skredtiltak, og statssekretær Liv Lønnum (Frp) seier dei har auka løyvingane.

– Regjeringa tar tryggleiken til folk på alvor. Det er eit stort behov der ute, dette er eit langsiktig arbeid som må jobbast systematisk med, seier Lønnum.