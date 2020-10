KS om nei fra lærere og sykepleiere til årets lønnsoppgjør: – En svært krevende situasjon

Både Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Utdanningsforbundet forkastet begge resultatet i årets lønnsoppgjør i KS-området mandag, etter at et flertall av medlemmene som stemte i de respektive uravstemningene, stemte nei til forslaget.

– Vi har nå en svært krevende situasjon, der et stort flertall av organisasjonene i de tre største sammenslutningene har sagt ja til forhandlingsresultatet, mens to har sagt nei. I tillegg har Akademikerne har et anbefalt meklingsforslag som er avvist av Legeforeningen på grunn av kommunelegeavtalen, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø til NTB.

– Det betyr at 70 prosent av medlemmene i disse sammenslutningene har sagt ja til avtalen, og KS' medlemmer har vedtatt en ny hovedtariffavtale fra 1. mai 2020, sier han.

Gangsø sier KS nå vurderer å invitere partene i sektoren til en samtale om situasjonen som har oppstått.

– Forhandlingsresultatet har en ramme på 1,70 prosent, det samme som frontfaget. Men med de betydelige lønnstilleggene til blant annet sykepleiere og barnehagelærere fra i fjor, var det knapt penger å fordele i år, sier Gangsø.

Datoene for når meklingen mellom KS og de to organisasjonene vil starte, er foreløpig ikke bestemt, opplyser Riksmekler Mats W. Ruland til NTB.