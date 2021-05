KS og Posten skal samarbeide om velferd på bygda

Målet er å finne ut om ulike aktørar, på tvers av både sektorar og forvaltningsnivå, saman kan skape velferd på nye måtar i lokalsamfunnet. Dette skal blant anna skje i eit samspel mellom Postens landsdekkjande nettverk og behova til kommunane og innbyggjarane. Dette kan dreie seg om tenester som har førebyggjande effekt for folkehelsa, som avlastar og førebyggjer framtidige kommunale behov og som bidrar til å skape det gode liv der folk held til.

– Noreg står framfor enorme demografiske utfordringar som krev endring i korleis vi sikrar sosial og økonomisk berekraft. Samtidig står velferdssystemet vårt sterkt og vi skal også i åra som kjem sørgje for at innbyggjarane får tilgang til likeverdige tenester, seier Kristin Weidemann Wieland, direktør for forsking, innovasjon og digitalisering i KS, i ei pressemelding.

– Posten er i endring. Vi tilbyr eit breitt spekter av tenester i dag og har både kompetanse og kapasitet til å utvikle nye tenester åleine eller saman med partnarar. I samspel med KS, lokalt næringsliv og andre kan vi skape auka samfunnsnytte over heile Noreg. Vi kan bidra til å løyse oppgåver som befolkninga vil trenge i framtida, aktivere lokalt næringsliv og skape attraktive lokalsamfunn, seier konsernsjef Tone Wille i Posten Noreg, men understrekar at Posten ikkje skal overta helse- og omsorgsoppgåver for kommunane.

Avtalen mellom KS og Posten, som gjeld til 31. desember 2022, handlar om å identifisere behov, utvikle alternative konsept, eksperimentere og teste desse. Det ligg ingen felles økonomiske forpliktingar i avtalen.

