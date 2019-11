KS mener endring i avgift tvinger busser over på fossilt drivstoff

I et forsøk på å bli kvitt bruken av palmeolje i biodrivstoff har regjeringen foreslått at all biodiesel som brukes, skal ilegges veibruksavgift. Dette til forskjell fra i dag hvor bare andelen som er innenfor det såkalte omsetningskravet, er pålagt avgift. Fra nyttår er denne andelen 20 prosent, skriver Aftenposten. Bruk av biodrivstoff over 20 prosent er avgiftsfritt.

Flere fylkeskommuner har krav om bruk av 100 prosent palmeoljefritt biodiesel i sine kontrakter med bussoperatørene. Kommunesektorens interesseorganisasjon KS har regnet ut at disse vil få en avgiftsøkning per liter på 3,16 kroner. Nå advarer KS finansminister Siv Jensen (Frp) om at avgiftsendringen kan medføre «fare for at en del av forbruket av biodiesel som ikke er palmeoljebasert, kan bli skiftet ut med autodiesel».

– Finansdepartementet kan nok fort få rett i at det ikke vil bli solgt mer enn 20 prosent biodiesel neste år, men det er i så fall fordi de selv sørger for at det blir sånn med dette avgiftsgrepet, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, til avisen.

Kollektivselskapet Ruter i Oslo bruker ikke palmeoljebasert biodiesel, men vil likevel få økte utgifter med 95 millioner etter avgiftsendringen, skrev Aftenposten etter at statsbudsjettet var lagt fram. For hele landet vil endringen utgjøre ekstrautgifter på 217 millioner kroner. Det er også tidligere omtalt at endringen vil øke CO2-utslippet betydelig.

