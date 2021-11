KS: – Krevende for kommunene å løse oppgaven med økt vaksinering

– Når mange kommuner allerede står i en situasjon med tjenester under press og med høyt sykefravær, så sier det seg selv at det blir en krevende oppgave å løse oppgaven med økt vaksinering, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

Støre ba tirsdag kommunene om å stå klare til å sette 400.000 vaksinedoser i uka, i utgangspunktet ut april neste år. Målet er at hele den voksne befolkningen skal bli vaksinert med en tredje dose før påske.

– Sektoren har gjort en formidabel innsats for å slå ned smitten, og jeg vet at kommunene vil strekke seg langt for å klare det også denne gangen, sier Helgesen.

Hun sier at oppfordringen om å få opp tempoet betyr at kapasiteten som nylig er redusert, må bygges opp igjen, og at ulike modeller for å nå fram til flest mulig må tas i bruk. Kommunene skal ha et drop-in-tilbud utenom vanlig arbeidstid eller tilbud om hjemmevaksinering.

– Vi er glade for at regjeringen lover at kostnadene for å få på plass et vaksinetilbud for alle personer over 18 år vil bli kompensert. Det gir trygghet og forutsigbarhet, sier Helgesen.