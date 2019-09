Kronprinsparet møtte verdensmestere i frivillighet i Lesja

– Frivillighet handler i stor grad om tillit. Vi gir fordi vi vet at vi får noe tilbake. Alt går opp i et større regnskap uten tall – men i en opplevelse av balanse og trivsel. Derfor er denne faktoren en så viktig samfunnsbygger, sier kronprins Haakon.

Han viser til at Lesja kommune har ligget på landstoppen innen frivillighet gjennom en årrekke.

– Siden Norge ligg på verdstoppen i dette, må jo det bety at lesjingene er verdensmestrer i frivillig innsats, sier kronprinsen.

Lesja på topp Kronprins Haakon Ingen steder i Norge står frivilligheten så sterkt som i Lesja.

Ingenting var derfor mer naturlig for kronprinsparet enn å ta på arbeidstøy og stille til dugnad da de besøkte Lesja under fylkesbesøket i Oppland. Sammen med andre gjester og lesjinger i alle aldre, ble kronprinsparet satt i sving med raking, vedstabling og en rekke andre gjøremål på Lesja bygdemuseum.

Flere hundre frivillige

13 tømmerhus fra 1700- og 1800-talet er samlet i friluftsmuseet. Husa er hentet fra gårder i Lesja. Her er også utstillinger – gjerne knyttet til lokale tradisjoner og håndverk. Hver sommer er flere hundre frivillige i sving på museet, de smir i smia og baker i eldhuset. Her fikk også kronprinsparet delta. Under kyndig rettledning fra dugnadsbakerne Marie Jøndal og Grethe Stavheim Mømb fikk de begge prøve seg på lefsebaking.

– Svært artig å få lære bort tradisjonsbakst til kronprinsparet, sier 93-åringen Marie Jøndal.

Hun er en av flere hundre lesjinger som regelmessig stiller opp på dugnad – og sørger for liv i husene på Lesja bygdemuseum.

– Her i Lesja – og spesielt her på bygdemuseet – kommer det inn noe ekstra. Gjennom frivillig innsats arbeider både unge og eldre med å formidle kunnskap om hvordan mennesker har levd i tidligere tider, sier kronprins Haakon, og legger til:

– Dette er viktig å få kjennskap til. Det gjør oss bedre i stand til å sette pris på det vi har i dag – og samtidig kan vi overføre praktisk kunnskap og ferdigheter som kan være verdifulle også i vår tid.

– En positiv spiral

– Det er mange positive sider ved frivillighet og dugnadsinnsats, understreket kronprinsen da han talte på Lesja bygdemuseum etter dugnadsarbeidet.

– Det er sosialt, det er meiningsfylt, det bidrar til fellesskapet, og det gir oss en følelse av å høre til. Det gjør noe med oss innenfra. Vi blir mer opptatt av å ta vare på det vi investerer tid og engasjement i, sier kronprinsen og fortsetter:

– Når vi gjør noe sammen som flere er engasjerte i, blir holdningene våre påvirket – og lysten til å gjøre en ekstra innsats blir styrket, fordi arbeidet blir opplevd som viktig Det er en positiv spiral. Vi forandrer og styrker samfunnet bit for bit – og det begynner inni hver og en av oss, gjennom det vi skaper sammen.

Kronprinsparet synes det er fint at også mange ungdommer synes frivillighet er gøy å holde på med.

– Typisk lesjing

– Det er viktig at hver og en av oss finner noe vi er engasjert i utover oss selv, noe vi kan tenke oss å bidra med. En sak eller et tema vi synes det gir mening å gjøre en ekstra innsats for. Det er mye å velge i: Bare på Frivillighet Norges portal – som kobler ulike behov opp mot frivillige – er det tusenvis av muligheter – og flere titalls i hver eneste kommune, sier kronprinsen.

Han viser til at sosialt arbeid, miljøarbeid eller formidling av gamle tradisjoner og håndverk bare er noen få av dem.

– Vi vil vise fram noe som er typisk lesjing. Det er dugnad – eller «dona» – som vi sier her på Lesja, sier Einar Utgard i styret for Lesja bygdemuseum.

– Vi er veldig glade for å være her, og for å oppleve den sterke dugnadsånden som lesjingene er kjent for. Dere er til stor inspirasjon, sier kronprinsparet.