Kronprins Haakon: Det er vårt kollektive ansvar å jobbe mot høyreekstreme krefter

– De siste ti årene har vært vanskelige så vel som fylte med håp og engasjement, sa kronprinsen under sin tale på minnemarkeringen på Utøya torsdag ettermiddag. Etter at rosetogene og rettssaken var over, kom stillheten.

Kronprinsen sa at ingen skal føle seg alene og motløse i kampen mot de høyreekstreme kreftene.

– Det er vårt personlige og kollektive ansvar å arbeide mot disse kreftene, hver dag. Landet vårt har smertelig erfart at det er nødvendig, sa kronprinsen.

Kongeparet og kronprinsparet har i løpet av året møtt pårørende, overlevende, nødetatene og de som hjalp til under angrepet for ti år siden.

– Det har vært fint og lærerikt. Vi må tørre å snakke om det som skjedde, selv om det er ubehagelig, sa kronprinsen.

Kronprins Haakon sa at han er redd for at det norske samfunnet ikke har vært flinke nok til å lytte og gi plass til alle følelsene og traumene etter 22. juli. Han håper at tiårsmarkeringen kan bidra til å skape et språk som gjør at Norge kan komme videre.

– Og jeg håper at markeringen bidrar til å skape rom. Rom for historiene selv om de er vonde. Rom for alle dere som lever med sår og arr.