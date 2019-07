Kritiserer Mattilsynet etter tiltak mot laksesykdom

Nesten hele Jøkelfjorden i Kvænangen i Troms kan bli liggende brakk i halvannet år etter at det 2. juli ble oppdaget utbrudd av laksesykdommen ILA i et oppdrettsanlegg. For å hindre videre smitte, har Mattilsynet opprettet en sone på 10 kilometer, skriver NRK.

Produsenten Mowi Kvænangen opplyser at de på grunn av Mattilsynets raske tiltak ikke får sette ut ny fisk i anleggene, noe som betyr at opptil 30 ansatte ved lakseslakteriet ikke vil ha noen jobb å gå til i 12–15 måneder. Ordfører Eirik Losnegård Mevik (Ap) mener Mattilsynet nå reagerer for strengt etter at Norge tidligere har fått kritikk for å ha reagert for sent når smittsom laksesykdom bryter ut.

– Dette kan sette arbeidsplasser i spill, sier Mevik.

– For kommunen handler det om skatteinntekter og om å ha barn i barnehagen, ha folk på fotballaget og bedriftsfotballaget. Det som skaper gode lokalsamfunn, sier ordføreren videre.

Mattilsynet sier til NRK at de ikke kan svare på kritikken fra kommunen på grunn av ferieavvikling.

