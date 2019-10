Kristin tok unikt bjørnebilde: – Kamera går litt varmt akkurat når det skjer

Det var under en fotoreise til finske Suomassalmi nære den russiske grensa at bildet ble tatt. Smestad hadde vært i området flere år på rad, og visste det var gode muligheter for å skaffe seg bilder av ulv, jerv og bjørn i området.

Men akkurat på denne plassen hadde hun ikke vært tidligere. Her var man, ifølge utleiere i området, "garantert" å få se en av rovdyrene.

– Likevel er man ikke garantert å få slike bilder, det hører til sjeldenheten, forteller Smestad.

Dukket opp etter flere timers venting

Hun hadde derimot sett binna før, og hadde et håp om å møte den igjen når hun kom tilbake til Finland.

Det var Trønder-Avisa som først skrev om bildet.

Hun og en annen fotograf hadde leide et skjul som var tilpasset for å ta bilder av nettopp bjørn. De hadde sittet der i mange timer gjennom natten, og nesten gitt opp, da bjørnene dukket opp i halv 2-tiden.

– Det ser ut som de ser i kamera, men de sveiper nok bare innom. For de ble oppmerksom på en hannbjørn som stod rett bak oss, og det er derfor de reiser seg. Så bildet er bare tatt i veldig rett øyeblikk. Kamera går litt varmt akkurat når det skjer.

Hobby

Smestad er til daglig drosjesjåfør og driver med fotografering på fritiden. Samtidig driver hun et lite enkeltpersonforetak, hvor hun tar på seg noen oppdrag. Der tar hun bilder for bedrifter, for den lokale familieparken som holder dyr og hun selger noen ganger dyrebilder hun har tatt på reise.

– Jeg tar mest bilder som en hobbyen. Det er dyr som er hovedinteressen, forteller hun.

Bildet av de fire bjørnen resulterte i førsteplass i Namsos fotoklubbs september-konkurranse. Men bildet er likevel ikke meldt inn i andre konkurranser, forteller hun.