KrF-veteran Steensnæs tror noen bytter side etter Hareides ultimatum

Steensnæs mener at avstemningen som er ventet ved 18.30-tiden fredag, kommer til å bli svært spennende etter at partileder Knut Arild Hareide bekreftet at han går av som partileder dersom han taper.

– Det kan flytte noen usikre delegater. Han holdt en veldig sterk og personlig tale. Men om det er så mange som fem delegater, som må til for å sikre flertall for Hareides råd, det er høyst usikkert, sier Steensnæs til NTB.

Steensnæs mener det var overraskende at Hareides avklaring kom ved starten av landsmøtet, men han støtter partilederen.

– Landsstyret og sentralstyret var jo kjent med dette. Da skulle det bare mangle at også landsmøtet fikk denne informasjonen, mener Steensnæs.

