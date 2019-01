KrF kan få ansvar for barn, utvikling og landbruk

KrF får trolig tre statsråder i en ny regjering, og det kan bli postene som barne- og likestillingsminister, utviklingsminister og landbruksminister.

KrF ble torsdag enige med Høyre, Frp og Venstre om en plattform for en ikke-sosialistisk flertallsregjering.

Ettersom plattformen først ble godkjent sent torsdag kveld, er ikke arbeidet med den nye regjeringen avsluttet ennå, får NTB opplyst fredag formiddag.

En flertallsregjering hvor KrF er med, kan bli presentert i et ekstraordinært statsråd mandag eller tirsdag.

Opprinnelig var planen at statsminister Erna Solberg (H) skulle reise til Davos for å delta på Verdens økonomiske forum onsdag, men fredag kom det kontrabeskjed – hun reiser likevel ikke.

Tre poster

Alt tyder på at KrF får tre plasser i den nye regjeringen. Det kan bety at tre av dagens ministre må ut, eller at to forlater regjeringen samtidig med at Solberg oppretter en ny ministerpost.

– Det kan bli en mulighet, sa Solberg til Aftenposten torsdag.

Det ligger uansett an til at både Høyre og Fremskrittspartiet må gi fra seg minst én ministerpost.

Stillingen som barne-, familie- og likestillingsminister, som i dag innehas av Linda Hofstad Helleland (H), skal stå aller øverst på KrFs ønskeliste, ifølge NTBs kilder. Departementet beskrives som det mest «KrF-ske» av alle departementene.

KrFs nestleder og forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad (33), som også av mange trekkes fram som partiets neste leder, er et navn som nevnes. Han har engasjert seg tungt for barns rettigheter.

Utvikling

Også stillingen som utviklingsminister trekkes fram som en posisjon KrF ønsker seg, ikke minst for å samle partiet.

Også tidligere har partiet hatt denne posten, og kampen for utviklingshjelp og bistand til verdens fattige står sentralt i KrFs politiske prosjekt. Høyres Nikolai Astrup er i dag utviklingsminister.

Ett KrF-navn som nevnes i denne sammenhengen, er Dag Inge Ulstein (38), som i dag er finansbyråd i Bergen kommune. Andre navn er tidligere stortingsrepresentant og leder av finanskomiteen Hans Olav Syversen fra Oslo og Erik Lunde fra Oslo KrF.

Flere hensyn

Men KrF må også tenke på kjønnsbalansen og vil neppe komme med tre mannlige statsråder. Én mulighet kan være at Lunde og Syversen blir statssekretærer.

Blant kvinnelige statsrådskandidater som nevnes, er KrF-nestleder og stortingsrepresentant Olaug Bollestad (57) og Rebekka Ljosland (28), som er byråd for helse og omsorg i Bergen kommune.

Også tidligere stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal fra Rogaland/Trøndelag trekkes fram som en mulig kandidat, ifølge Aftenposten. Også tidligere stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (47) har vært nevnt i diskusjonen.

Samtidig må KrF også ta hensyn til at partiet ble splittet i en blå og en rød leir i fjor høst, noe som blir vanskelig å overse i valg av personer til regjeringsapparatet.

Landbruk

En frykt hos enkelte i KrF for at landbrukspolitikken dreier for langt mot høyre under den nye flertallsregjeringen, betyr at partiet ønsker seg stillingen som landbruksminister, ifølge Aftenposten. Fremskrittspartiets Bård Hoksrud er i dag landbruks- og matminister.

Samtidig pekes det på at også Helse- og omsorgsdepartementet trolig står på KrFs ønskeliste, og kilder utelukker ikke at partiet kan få denne tunge posten.

Dagens helseminister Bent Høie (H) er utnevnt til fylkesmann i Rogaland, men tiltrer først når han går av som stortingsrepresentant i 2021.

KrFU krevde før jul at KrF må få postene som utenriksminister, kunnskaps- og integreringsminister og barne-, familie- og likestillingsminister.