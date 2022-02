Siden november er 70 elger blitt påkjørt av tog i Dunderlandsdalen i Rana, skriver NRK.

Leif Egil Amundsen er gårdbruker og nabo til Nordlandsbanen. Han forteller til kringkasteren at ihjelkjørte og maltrakterte dyr er blitt et dagligdags syn. Han har også en bijobb som ettersøker i Viltnemnda.

– Det er spesielle opplevelser. Vi ankommer, og der er elgmora påkjørt. Det står en kalv og jamrer. Eller en kalv med avrevne føtter og ei mor som jamrer. Vi blir påvirket. Vi er ikke laget av stein. Jeg spør meg selv hvorfor jeg holder på med det. Jeg unner ingen denne jobben, sier han til NRK.

4000 medlemmer

Veterinær Lene Rasmussen opprettet før helga en Facebook-gruppe der de krever viltgjerde på strekningen. Den har allerede nådd nesten 4000 medlemmer.

– Det har vært forsøkt å få til en løsning i 40 år. Det har blitt laget rapporter som har blitt lagt i en skuff. Nå skal vi bruke det store engasjement for å få slutt på disse lidelsene, sier Rasmussen.

Ber Bane Nor komme på banen

Kommunen ønsker at Bane Nor som driver av jernbanen kommer på banen og tar regninga for å sette opp gjerde. Men det er fylket som eier elgen, sier banesjef for Bane Nor på Nordlandsbanen, Bjørn Sørum.

– Hvis fylket og Rana kommune ønsker det, kan vi godt være med på et spleiselag for å sette opp gjerder, sier han til NRK.

Ifølge ham kan en løsning være å skyte enda mer elg.