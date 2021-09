Krever felling av 300 ulver i Sverige

Jägarnas Riksförbund (JRF) ønsker å ta ut 300 ulver under vinterens lisensfelling på ulv. Først da tror forbundet at stammen vil bli presset ned til de 170 ulvene som Riksdagen bestemte som et absolutt minimumsnivå, skriver Jakt & Jägare.

Forbundsleder i JRF, Solveig Larsson, mener at resultatene fra ulvesporingen ikke gir et fullstendig bilde av hvor mange ulver som egentlig finnes i Sverige.

– I tillegg til sporresultatene må vi legge til foryngelsen. Rundt regnet bør lisensjakten gjelde 250 ulver. I realiteten lander vi sannsynligvis på nærmere 300 dyr, sier Larsson til det svenske jaktmagasinet.

– JRF ønsker dermed at det skal tas en beslutning om lisensjakt på mellom 250 og 300 ulver, det er rimelig på veien mot et nei til frittgående ulv, fortsetter hun til Jakt & Jägare.

Svenska Jägareförbundet har tidligere krevd at 100 ulver skal felles under lisensjakten på ulv kommende vinter. Svenska Kennelklubben, som har 300.000 medlemmer, stiller seg bak dette kravet, skriver Jaktjournalen.