Krav om uavhengig gransking av vindkraftprosjekt

Motvind forventar no at arbeida på Haramsøya, Stadlandet, Songkjølen og Engerfjellet, Buheii, Tysvær, Øyfjellet, Sørmarkfjellet, Stokkfjellet, Kjølberget og Frøya og alle andre vindkraftverk sett i drift etter 24. mai 2019, blir stogga inntil sakene er gjennomgått eller endeleg dom er avsagt.

– Vi krev ein uavhengig gjennomgang, og stans i alle utbyggingar inntil gjennomgangen er utført, seier Eivind Salen, leiar i Motvind Norge i ei pressemelding. Organisasjonen har sendt brev til Stortingets Energi- og Miljøkomite, Olje- og energidepartementet (OED) og Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å purre på regjeringa.

Stortinget vedtok samrøystes 19. juni 2020 ei oppmoding til regjeringa om å «vurdere om behandlinga av gitte vindkraftkonsesjonar har følgt krava i energilovgivinga og forvaltningslova. Dersom det skulle liggje føre feil eller manglar i konsesjonen som er i strid med lovgivinga, skal forvaltninga stanse vedtaket.»

– Det seier seg sjølv at OED ikkje kan vurdere eigen praksis og lovforståing. Det er i strid med alminnelege forvaltningsrettslege prinsipp å sjekke seg sjølv. Det burde vere unødvendig å seie at tillit og lågare konfliktnivå føreset at gjennomgangen vert gjort av ein uavhengig tredjepart, seier Eivind Salen.