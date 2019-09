Krangel i Oslo Frp etter avstemming om «klimahysteri»

Søndag kveld postet Oslo Frp en måling på Facebook hvor de tok videre et innlegg skrevet av tidligere partiformann Carl I. Hagen et døgn tidligere, melder Dagsavisen. Hagen beskriver det som utrolig at Thunberg blir lyttet til som en fremragende klimaforsker samtidig som stadig flere forskere sier det ikke er noen klimakrise. Med sammenligning til eventyret om Keiserens nye klær og med henvisning til det sterkt høyreorienterte nettstedet Breitbart, skriver Hagen at «det er til å grine av» alle pengene som blir brukt på klimasaken som i stedet kunne gått til eldreomsorg og helsevesen.

Da Oslo Frp postet innlegget til Hagen videre, la de på en egen uformell meningsmåling hvor leserne enten kunne trykke på knappen «Ja, klimahysteriet er tull!» eller «Nei, jorden brenner opp».

– Flaut

6.600 stemmer er avgitt på målingen, og det var natt til tirsdag lagt igjen over 260 kommentarer og reaksjoner. Mange er sterkt kritisk til det hele og reagerer på det de omtaler som mobbing av Thunberg. Tommy Skjervold, statssekretær i samferdselsdepartementet og Frps tredjekandidat til bystyret, reagerte med å skrive:

– Hva er dette for noe tull?, rettet til leder Tone Ims Larssen i Oslo Frp.

Kai-Morten Terning er tidligere statssekretær for Frp og tidligere sekretær i byrådet i Oslo. Han omtaler innlegget som flaut.

– Skepsis mot ufornuftige klimatiltak er bra, men dette var flaut å lese. Er personen som har postet dette klar over at Frp sitter i regjering, spør Terning.

Annonse

Også partiets vararepresentant til Stortinget, Silje Flaten Haugli, omtaler innlegget og avstemmingen som flau.

Vil ta opp saken

Tone Ims Larsen sier til Dagsavisen at innlegget har vært postet uten hennes kjennskap i helgen. Hun svarer at formuleringen om at «klimahysteri er tull» ikke har vært diskutert, og at hun vil ta opp saken internt.

– Jeg ser at det har kommet mange kommentarer og vi kommer til å gjøre noe med det internt. Men det er heller ikke bare klokt å fjerne det når så mange har vært inne og skrevet noe, sier Ims Larssen.

Hagen irettesatt

Allerede i 2016 ble Carl I. Hagen irettesatt av partileder Siv Jensen da han hevdet klimaendringene ikke var menneskeskapte. Han fikk klar beskjed om å rette seg etter hva Fremskrittspartiet hadde nedfelt i sitt eget program om den saken.

– Han, som meg, må forholde seg til det som står i Frps program. Vårt program er mer kritisk til disse spørsmålene enn andre partier er, men vi anerkjenner at klimaendringene også er menneskeskapte. Men vi peker også på at det er en del av naturlige variasjoner. Likevel peker vi på at det er fornuftig å kutte CO2-utslippene, uttalte Siv Jensen til Dagens Næringsliv den gangen.

(©NTB)