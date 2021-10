– Mange tusen ferske dyreeiere fikk seg kjæledyr under pandemien, og nå ser vi noe av konsekvensene, sier sjefsveterinær Trude Mostue i den digitale veterinærtjenesten FirstVet i en pressemelding fra Tryg Forsikring.

Mostue viser til den enorme etterspørselen etter kjæledyr i fjor vår da pandemien nettopp hadde sendt mange på hjemmekontor. Spesielt hunder skaffet mange seg.

– Mitt inntrykk er at det foregikk mye uansvarlig hundeavl for å dekke etterspørselen i fjor vår og sommer. Mange av skadene vi opplever nå kunne kanskje vært unngått ved ansvarlig avl og bedre dyrehold. Nå ser vi problemene ved at mange av disse hundene blir syke, noe som kan være et potensielt latent dyrevelferdsproblem, forteller hun.

Økt pågang fra hundeeiere

FirstVet opplever stadig større pågang fra hundeeiere.

– Vi har hatt økt antall henvendelser de siste årene med mye fokus på valper og unghunder. De vanligste problemene vi ser er mage/tarm-problemer som kan være relatert til allergier, og øreproblemer relatert til trange øreganger som følge av uheldig anatomi og pels. Vi ser også hunder med hudproblemer og kløe, samt haltheter som forekommer ofte hos de små blandingsraser med ustabile kneskåler, sier Mostue.

Veterinæren oppfordrer alle som planlegger å anskaffe seg hund å spesielt undersøke hundens stamtavle.

Skadekostnadene opp 35 prosent

Ifølge Tryg Forsikring var det 250.000 forsikrede kjæledyr i Norge ved inngangen av året, og de fleste var hunder. I fjor hadde forsikringsselskapet en vekst på 31 prosent når det gjelder dyreforsikringer.

– Den eksplosive økningen har dabbet av i år, men samtidig stiger antall skader kraftig, og det bekymrer oss. Bare i sommer har vi hatt en økning på 25 prosent sammenlignet med sommeren i fjor, og skadekostnadene hittil i år har gått opp med hele 35 prosent, sier kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, Torbjørn Brandeggen, ifølge pressemeldingen.