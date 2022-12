(ØSTLANDS-POSTEN): Brannvesenet bekrefter også at tre hester og fire kaniner har omkommet i brannen, men at ingen personer er skadet.

ØPs Inger Lene O. Steen fortalte da hun var på vei til stedet at brannen er svært kraftig.

– Det er den store låven på gården Haugen som brenner, og gnistrer fra brannen stiger høyt opp, fortalte hun.

– Jeg er på vei inn til gården, og kan herfra se at brannvesenet er i gang med å spyle vann på en av boligene på gården, sa hun hun.

Ifølge politiet skal det ikke ha vært personer i låven, men derimot fire hester. Dette viste seg senere å være snakk om tre hester.

Hestene skal ikke ha hørt til på gården, men ha blitt plassert på leid stallplass.

Ingen personskade

– Det skal ikke ha blitt meldt om personskade, og veterinær er på vei til stedet for å ta seg av hestene, melde politiets operasjonssentral kort tid etter at brannen ble meldt.

Operasjonsleder hos politiet i Sør Øst politidistrikt, Per Eftang, kunne klokken 07.30 torsdag morgen bekrefte overfor avisa at alle personer som har vært på stedet er gjort rede for, og at noen av personene er sjekket av ambulansepersonell på stedet.

- Det vi vet er at alle personer som har tilknytning til gården er gjort rede for. Hestene som er i låven vil trolig ikke klare seg, fortalte han.

Inger Lene O. Steen kunne fortelle at det er brannvesen fra både Kongsberg og Larvik på stedet, i tillegg til styrker fra politiet.

Eftang kunne også fortelle at man nå jobbet med å kjøle ned hus på gården, for å hindre at flere bygninger tar fyr.

Dyr døde

Klokken 08.00 kan Inger Lene O. Steen fortelle at det nå er konstatert at tre hester og fire kaniner har brent inne i låven.

- Jeg har snakket med innsatsleder Henning Aas fra Kongsberg brannvesen, og han kunne fortelle at dyr som var i låven ikke var mulig å redde, forteller hun.

- Man lar nå låven brenne helt ned, og konsentrerer seg om å kjøle ned de to hovedhusene på gården slik at ikke brannen sprer seg. Heldigvis er det ikke vind nå, så det ser ut til at det skal gå bra, sier hun.