Kraftgate blir tilleggsjord for bonde

Under delar av høgspentlinja mellom Balsfjord i Troms og Skaidi i Finnmark får bonden dyrka gras, fortel Teknisk Ukeblad.

– Jordbruket kom først

Statnett har hogt skogen i traseen. Ryddebeltet er 70 meter breitt. I tillegg får Mathilassi lov til å breia ut traseen med ti meter på kvar side.

– Det høyres kanskje ikkje mykje ut, men det utgjer mykje på ein to kilometer lang strekning. Det blir mange rundballar, det, seier Mathilassi til magasinet.

Statnett seier dei ikkje kjenner til at eit slikt samarbeid frå før.

– I dei tilfella der me har jordbruk under kraftleidningar, er det i hovudsak slik at jordbruket kom først og at kraftleidningane kryssa jordet i ettertid. At me no opnar for jordbruk under nye kraftleidningane på Skillemoen, der det tidlegare var skog, kjem etter eit ønske frå Alta kommune og er nokså nytenkjande, fortel kommunikasjonssjef Berit Erdal i Statnett