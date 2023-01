Dalane Tidende: Kjell Ivar Ueland opnar porten inn til det tekniske hjartet hos kjøttprodusenten Nyyyt AS, som er familiebedrifta på Røysland Gaard, som ligg i Bjerkreim kommune i Rogaland. Like utanfor står ein 20.000 liter stor ståltank med vatn. Innanfor er det tre tusenliters varmtvassbehaldarar.

Bonde og Nyyyt-styreleiar Ueland forklarer:

– Me bruker varmen frå fem kjølemaskinar i produksjonslokala til å forvarma vatnet i den store tanken til cirka 50 grader. Den eine varmtvassbehaldaren varmar vatnet vidare opp til cirka 60 grader. I dei to andre er det vaskevatn. Det blir ikkje varma opp noko meir; 48-50 grader er nok når det bare skal brukast til vasking.

– Me produserer mykje meir varmt vatn enn me klarer å bruka, legg han til og avslører framtidsplanar om å forsyna også våningshuset på garden med oppvarma vatn frå gardsbedrifta.

Blant dei smarte energiløysingane i det tekniske rommet er òg ein batteripakke på 120 kilowatt.

– Me kan ta ut 60 kilowatt i timen. Me tar ut straum frå batteripakken når me har produksjonstoppar, og når straumen er ekstra dyr. Så ladar me batteria opp att på natta, når straumen er billig, forklarer Kjell Ivar Ueland.

Les også: Setter opp solcellepark på 230 meter på sauebeitet

Agronom med ingeniørlegning

Han er full av idear, engasjement og tiltakslyst, men nokon ingeniørbakgrunn har han ikkje.

– Eg burde sikkert ha blitt ingeniør, men eg blei agronom.

Nå beitar det ikkje lenger sauer i skråningane på Røysland. I håp om å kunna tillata seg bittelitt fri innimellom slaga, selde Kjell Ivar og kona Susanne sauene i fjor. Nå er det utelukkande wagyu og grisar det går i. Av rundt 20 storfe av den eksklusive biffrasen, er foreløpig 13 reinrasa. Resten er ei blanding. Med tida skal heile storfebesetninga vera reinrasa. I løpet av fjoråret vaks 125 grisar seg slakteferdige på garden. Dei går ute i skog, sorpe og snø heile året og er ifølgje eigaren både sosiale og sunne, kondisjonssterke og svært smakfulle.

Ikkje fornøgd før garden er sjølvforsynt med energi

Men tilbake til energiprosjekta på garden.

Den sørvende delen av taket på produksjonsbygget, som sidan i fjor sommar òg har husa både slakteri og gardsbutikk, er dekt av 144 solcellepanel. Dei produserer 50.000 kWt i året. Forbruket på garden ligg på mellom 600.000 og 700.000 kWt. Dét er ein sjølvforsyningsgrad Kjell Ivar Ueland ikkje har lyst å slå seg til ro med.

– Skal du vera sjølvforsynt, må du produsera meir enn du treng, for det vil alltid vera noko som ikkje yt maks. Me arbeider med mange prosjekt. Eg skulle ønskt at me kunne sett i gang alle på éin gong, men me må ta det enklaste først. Derfor begynner me med ein solcellepark og ei lita vindmølle. Det er Iown Energy AS som er samarbeidspartnar på solparken. Planen er å montera nokon tusen panel i skråninga litt bortanfor huset, ein ny type panel som justerer seg etter sola, fortel han.

Solparken er planlagt med nesten 3.500 panel og vil ha ein installert effekt på 2,1 MW og ein estimert årsproduksjon på i overkant av 2,2 GWh.

Annonse

Vil fanga gassen i fisen

Eit anna delprosjekt handlar om metangass. Vanlegvis er det skit og lort det dreier seg om når metangass, husdyr og energiproduksjon blir nemnt i same andedrag. Men Kjell Ivar Ueland håper at han ein dag skal kunna utnytta metangassen i meir enn bare lorten frå waguy-storfea sine.

– Bare 20 prosent av metangassen frå husdyr kjem frå lorten. 80 prosent går ut i lufta gjennom jorting (drøvtygging) og promping. Eg vil ta ut metangassen som er i lufta i fjoset. Både Sintef og Norce har gjort forsøk med sikte på å finna ein måte å fanga metangassen i lufta på. Utgangspunktet er at du har det kjølig i fjoset. Ved hjelp av vassboren kjøling kan me få temperaturen i fjoset ned til fem grader, som er den temperaturen dyra trivst best med. Då trengst det mykje mindre ventilasjon enn når temperaturen er høg. Og utan ventilasjon vil metangassen, som er lettare enn luft, samla seg oppunder mønet. Der kan han fangast og matast inn i eit flisfyringsanlegg, forklarer den tiltakslystne bjerkreimsbonden.

Han fortel at Norce har søkt EU om midlar til eit demonstrasjonsanlegg for biogass på Røysland. Tanken er å laga eit anlegg som er mindre sårbart enn dei biogassanlegga som finst i dag, og der slakteriavfall kan brukast som energikjelde.

God på å samla gode krefter

Som sagt er ikkje Kjell Ivar Ueland ingeniør, og han poengterer at han sjølv ikkje har fullgod kunnskap om alle dei tekniske løysingane som ligg til grunn for dei mange energiprosjekta han jobbar med.

– Det er ikkje mykje eg er veldig god på, så nokon besserwisser vil eg absolutt ikkje framstå som. Det eg derimot er god til, er å setja i hop eit godt lag av personar som har kunnskapen og drivkrafta som trengst for å utvikla gode løysingar. Med på laget har eg fått blant andre Eidsiva Energi, Norce, Statskog og, ikkje minst, svært samarbeidsvillige og framoverlente Dalane Energi. Me er avhengige av tunge aktørar for å få til noko.

Også ein gjeng eldre, kloke hovud har han med seg på laget, den såkalla Seniortanken, som ifølgje si eiga nettside er "eit frittstående partipolitisk og næringsmessig uavhengig forum for samfunnsdebatt og analyse". Formålet er å arbeida med og publisera saker om ei rekke tema, blant anna langsiktig, berekraftig samfunnsutvikling. Blant medlemmene er tidlegare leiar i Stavanger næringsforening Jostein Soland og tidlegare Ap-profil, statsråd og sjef for Oljedirektoratet Gunnar Berge.

– Eldstemann i Seniortanken er 86 år, like gammal som far min. Dette er folk som kan utruleg mykje. Då eg spurde dei om å hjelpa, sa dei "ja, du er såpass galen at dét vil me".

Vil det beste for bøndene

Langsiktig, berekraftig samfunnsutvikling... Det er altså ikkje bare Røysland Gaard Kjell Ivar Ueland har som mål å utvikla på ein berekraftig måte. Han innrømmer at han blir trigga av idear som har potensial til å ta samfunnet – kanskje særleg bondesamfunnet – eitt steg eller fleire framover.

– Viss me kan få til noko som kan bidra til at bønder som ønskjer det, får ein ekstra fot å stå på, då vil eg vera fornøgd. 15 år fram i tid vil energi vera ein vesentleg større og viktigare ressurs enn i dag – både økonomisk og beredskapsmessig. Og grunneigarane kjem til å ha ei langt viktigare rolle i framtida enn mange evnar å sjå i dag.

Energiambassadør

For å kunna utvikla kraftgarden sin, i første omgang med solpark, må bonden og energiambassadøren på Røysland få utarbeidd ein reguleringsplan. Dét er ressurskrevjande. Han går ikkje i gang med eit slikt arbeid utan å vita at han har støtte hjå overordna styresmakter.

– Statsforvaltaren er interessert og kjem i neste månad til Røysland for å sjå og høyra om planane våre. Helst skulle me ha forankra prosjektet i Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet òg. Viss ikkje styresmaktene ser betydninga og verdien av dette, nei vel, då gjer me bare det me treng å gjera for å bli sjølvforsynte her på garden. Eg prøver å sjå det store bildet, men blir ikkje sur viss eg ikkje klarer å få andre til å sjå det same, smiler Kjell Ivar Ueland.

Han arbeider med kraftgarden-prosjektet sitt gjennom selskapet Grøn Gardsenergi AS. Der er han er eineeigar. Å få med seg kompanjongar hadde ikkje vore vanskeleg, veit han, men foreløpig får ingen kjøpa seg inn.

– Eg torer ikkje sleppa inn nokon ennå, for då blir eg så bunden, seier kraftkaren på Røysland.