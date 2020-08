Koronavirus påvist i frosne kyllingvinger fra Brasil

Testen av kyllingen ble utført som en del av en rutinekontroll som er blitt gjort på importert kjøtt og sjømat siden juni.

Det skriver det internasjonale nyhetsbyrået Reuters torsdag.

Avvist partier med kjøtt

Nyheten kommer få dager etter at det ble påvist koronavirus i en pakke med fryste reker fra Ecuador.

Kina har de siste månedene avvist enkelte partier med importert kjøtt fra ulike land, deriblant Brasil.

Negative prøver

Helsemyndighetene i Shenzhen har utført smittesporing og testing av alle som kan ha vært i kontakt med den smittede kyllingen. Alle resultatene var negative, ifølge Reuters.

Kinesiske myndigheter har gått ut med en påminnelse til innbyggerne, der de ber dem være ekstra forsiktige med importert kjøtt og sjømat.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det ikke sikkert hvor lenge viruset overlever på overflater, men forskning tyder på at det kan overleve fra få timer til flere dager.

– Det er ingen kjente tilfeller av smitte via kontaminert mat, importert mat eller emballasje. Smitte via matvarer uten emballasje er lite sannsynlig, siden koronavirus først og fremst smitter gjennom luftveiene ved kontakt med en smittet person, har Karina Kaupang, direktør for avdeling mat i Mattilsynet tidligere sagt til Nationen.

Dør av varme

Det er så langt ikke kjente tilfeller hvor personer har blitt smittet av å spise mat laget av en personer med korona. Likevel bør du alltid vaske hendene før du lager mat, etter at du har pusset nesen og etter toalettbesøk. Bruk såpe og rennende, lunkent vann.

Ifølge Mattilsynet dør koronaviruset ved steking, koking eller i for eksempel oppvaskmaskinen. Men da må temperaturen opp i 70 grader.

Nedfrysing er derimot et dårlig tips mot viruset. Ifølge Mattilsynet overlever viruset antakelig flere dager ved kjøleskapstemperatur, og nedfrysing fungerer heller ikke.