Koronavikarer får god jobberfaring og ekstra inntekt

– Russefeiringa røyk dessverre. Jeg hadde gledet meg veldig, sier Silje Kindem Fedje (18).

Russebilen er parkert av korona og russedressen er byttet ut med tunge, beskyttende arbeidsklær.

Hun er en av vikarene som industribedriften Tizir i Tyssedal i Hardanger har hentet inn fordi noen av de fast ansatte må være i karantene.

Nils Johan Ystanes, HR- og kommunikasjonsansvarlig ved Tizir, forteller at de har tatt inn flere elever og studenter som vanligvis kun skulle være sommervikarer. Nå er de en del av beredskapsplanen deres.

– Det er jo en ekstra kostnad ved dette, men det er nødvendig hvis vi skulle bli rammet av sykdom. Ennå er ingen ansatte smittet, men det er jo usikkert hvordan koronasituasjonen vil utvikle seg. Jeg håper vi greier å holde hjulene i gang med strenge smittevernregler og vikarer. Det er viktig for en hjørnesteinsbedrift i et lite lokalsamfunn, sier han.

Ingen svikt i etterspørselen

Industribedriften har 220 ansatte. Det franske industrikonsernet Eramet er hovedeier, og de eier en gruve i Senegal i Afrika. Derifra fraktes mineralet ilmenitt til Sørfjorden i Hardanger. Ilmenitt er råstoffet som fabrikken utvinner titandioksid og jern av.

– Vi har både kunnskapen, industrikulturen og vannkraften som trengs, sier Ystanes.

Jeg liker jobben bedre enn jeg hadde trodd. Jeg vet ennå ikke helt hva jeg skal bli, så jeg utelukker ikke at arbeidserfaringen her ifra får betydning. Siri Hemstad Lekve (20)

Råjernet brukes til blant annet bildeler og vindmøller. Titandioksid brukes som pigment som gir hvithet i blant annet maling og kosmetikk.

– Og det er det som gjør at tannkremen og fiskebollene hvite, forteller Ystanes.

Hittil har fabrikken ikke merket nedgang i forbindelse med koronautbruddet, men etterspørselen etter for eksempel jern til bilproduksjon, er noe som kan gå ned.

Høyere status

Ved Tizir jobber blant andre elektrikere, mekanikere, ingeniører, økonomer og selgere. Digitalisering og teknologi er en viktig del av utviklingen av bedriften. De jobber også med å fase ut bruk av kull til fordel for hydrogen.

– Her jobber de ansatte på tvers av faggrupper. Her kan vikarene prøve seg på områder som de kanskje i utgangspunktet ikke hadde tenkt til å utdanne seg innen. Vi er kanskje plassert litt tilbaketrukket, men ved å jobbe her kan du få arbeidsmuligheter over hele verden, reklamerer Ystanes og viser til mulighetene i konsernet Eramet.

Han tror mange ser på karriere innen industrien på en annen måte enn før, og de jobber for å øke statusen og omdømmet.

– Vi driver både teknologiutvikling og er med i det grønne skiftet. Korona gjør noe med arbeidsmarkedet. I den grad vi kan rekruttere, så gjør vi det vi kan for at folk skal komme hit, sier Ystanes.

Får brukt styrken på jobb

– Jeg kunne ikke tenke meg å være på noen annen plass enn det jeg er nå. Jeg jobber med jernbehandling som er en veldig fysisk jobb, og jeg er glad i å holde meg i form. Jeg er den eneste jenta som jobber på den avdelingen, forteller Silje.

Hun er til vanlig er elev på idrettslinje på videregående skole i Odda, som ligger seks kilometer unna. Silje har planer om å studere til å bli personlig trener, men liker å få prøvd seg på den lokale fabrikken.

– Jeg er blitt tatt godt imot, og kollegene er flinke til å lære meg opp. Det er fint å få prøve seg. For meg har jo egentlig koronapandemien vært positiv. Jeg tjener penger og jeg trenger ikke bare stirre i taket eller se på PC-skjermen, sier Silje, som forteller at skiftene på fabrikken ikke ødelegger for skolearbeidet hun gjør hjemmefra.

God arbeidserfaring

Siri Hemstad Lekve (20) er hjemme fra studiene i friluftsliv i Kristiansand. Hun hadde søkt sommerjobb ved Tizir, men ble hentet inn som koronavikar.

Nå jobber hun i avdelingen Mølla og følger med på at prosessene på fabrikken går som det skal.

– Jeg liker jobben bedre enn jeg hadde trodd. Jeg vet ennå ikke helt hva jeg skal bli, så jeg utelukker ikke at arbeidserfaringen herfra får betydning, sier hun.

Pengene hun tjener, betaler husleia på studenthybelen Kristiansand i tillegg til at hun får spart litt.

– For min del kommer det noe bra ut av koronaen. Jeg får både litt mer å gjøre og litt ekstra penger, sier Siri.