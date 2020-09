Koronastengt Bama-fabrikk gir tomme salathyller

Bamas avdeling på Lierstranda i Lier kommune har vært stengt siden lørdag kveld, 19. september etter smitteutbruddet på salatfabrikken forrige uke. 263 ansatte er satt i karantene.

Nationen har mandag formiddag vært i kontakt med kommunikasjonsdirektør Pia Gulbrandsen i Bama, for å få en oppdatering på situasjonen.

– Vi har nå 15 ansatte som er bekreftet smittet. Vi venter fortsatt på en del resultater, sier Gulbrandsen til Nationen mandag formiddag.

– Tom for noen varer

– Når kan det bli aktuelt å åpne fabrikken igjen?

– Mye tyder på at det skjer i løpet av denne uken. Eksakt tidspunkt må vi komme tilbake til. For oss er det er viktig å gjenåpne på en trygg og forsvarlig måte, og det vil skje i dialog med lokale helsemyndigheter, verneombud og tillitsvalgte, sier hun.

Annonse

Nationen har bilder av tomme salathyller i butikkene til blant annet Rema 1000.

– Butikkene har dessverre gått tom for noen varer etter at fabrikken ble stengt ned. Det er nok en del som savner ferdigvaskede og kuttede salat- og grønnsaksblandinger, forteller Gulbrandsen.

Økt produksjon av hele grønnsaker og salater

Kommunikasjonsdirektøren hos Bama kan likevel berolige alle forbrukerne som er redde for at butikkene skal gå helt tom for grønnsaker og salat.

– Samtidig som vi har gått tom for enkelte varer, har vi økt produksjonen andre steder og på andre ting. Vi har økt volumet på hele grønnsaker og salater som isberg og uvasket rucola, som man må vaske og kutte selv. Det finnes gode alternativer i butikkene, påpeker Gulbrandsen.