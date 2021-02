Koronakrisen har gitt oss nye matvaner: – Interessen for å redusere matsvinnet har økt

Nordmenn er blitt flinkere på kjøkkenet og bruker opp restene i større grad enn før. Noen kaster også mindre mat.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av selskapet Too Good To Go, som jobber for å redusere matsvinn.

– Mye tid hjemme tyder på at en del nordmenn har forbedret kokkeferdighetene sine. Det er jo hyggelig oppi det hele. Fra et matsvinn-perspektiv er det positivt at man er kreativ med maten, og at flere har lyst til å bruke middagsrester, brødskalker og slappe grønnsaker til å trylle frem nye måltider. Det gjør at du kaster mindre mat, sier daglig leder i Too Good To Go, Ann-Kristin Raknes Pfründer, i en pressemelding.

Kaster mindre mat

Av de 1000 respondentene som deltok i undersøkselsen, sier 1 av 4 at de kan skilte med mer solide kokkeferdigheter enn før pandemien.

Rundt halvparten av disse er blitt flinkere til å utnytte det de har liggende, etterfulgt av å lage middag fra bunnen av og eksperimentere mer.

1 av 5 sier også at de har etablert nye matvaner under pandemien. Hovedgrunnen er at de er blitt flinkere til å bruke opp rester, lager flere av måltidene selv og er mer kreative med maten. Videre sier 17 prosent av de spurte at de kaster mindre mat nå.

– Det kan virke som at interessen for å redusere matsvinnet sitt har økt, og vi opplever at det er blitt en trend å eksperimentere og lage restemåltider. Se bare på hvordan mat-influensere og dagligvarebutikker adresserer restemat og matsvinn, sier Raknes Pfründer.

Matvett, selskapet til mat- og serveringsbransjen, og Norsus (Norsk institutt for bærekraftsforskning), publiserte i desember en ny rapport om matsvinn i Norge.

Ifølge rapporten, som tar for seg nøkkeltallene fra 2015 til 2019, ble det i 2019 kastet 417.000 tonn spiselig mat i Norge. Dette tilsvarer 78 kilo per innbygger, og et økonomisk tap på cirka 20,7 milliarder kroner og 1,26 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

– Tryggere på at matforsyningen fungerer god

Too Good To Go gjorde en tilsvarende undersøkelse våren 2020. En sammenligning viser at litt færre har endret matvaner som følge av koronakrisen i årets undersøkelse – 22 prosent av de spurte mot 27 prosent forrige gang.

– Jeg er ikke overrasket over dette. I vår var situasjonen ny, og omstendighetene i matbransjen var på enkelte områder mer uoversiktlig enn nå. Folk hadde kanskje aspekter som hamstring, tomme butikkhyller og potensiell krise i jordbruket friskt i minne. Nå er vi litt tryggere på at matforsyningen fungerer godt og er mer vant til å leve med koronakrisen. Det påvirker nok svarene, forteller Raknes Pfründer i pressemeldingen.

En av de tydeligste endringene fra i fjor er at enda flere unge er blitt gode til å lage mat, ifølge funnene. Personer mellom 18 og 25 år er også de som i størst grad har forbedret kokkeferdighetene sine i koronatiden.