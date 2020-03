Koronakrisen gir frykt for matsikkerheten

Virusfrykten har fått millioner av mennesker til å hamstre, og tomme butikkhyller er et vanlig syn.

Flere land har stanset eksport av mat for å sikre egen befolkning . Andre land har varslet store oppkjøp for å bygge opp kriselagre. Begge deler kan få følger for matsikkerheten i verden.

I India, som er verdens største riseksportør, ble det nylig innført tre ukers portforbud, og Vietnam, som er verdens tredje største eksportør av ris, begrenser nå eksporten, ifølge Reuters.

Holder igjen

Kasakhstan, som er en stor hveteprodusent, har også bremset eksporten, mens Russland og Malaysia har innført restriksjoner for eksport av matolje.

– Dersom de store eksportørene holder igjen, vil kjøperne virkelig bli bekymret. Dette er panikk og ikke rasjonelt, for verden har nok mat, sier landbruksøkonomen Phin Ziebell i National Australia Bank til Reuters.

Er nok

Ifølge amerikanske myndigheter vil det i år bli produsert 1,26 milliarder tonn ris og hvete i verden, noe som skulle være mer enn nok til å dekke etterspørselen.

Koronaepidemien kan imidlertid få store følger for innhøsting og videreforedling, og prisen på ris har nå steget til 492,5 dollar per tonn, det høyeste siden høsten 2013.

Det er likevel langt igjen til 2008, da finanskrisen resulterte i panikkoppkjøp som drev prisen på ris opp til 1.000 dollar per tonn.

Store lagre

Rislagrene i verden er nå på minst 180 millioner tonn, men de er ikke jevnt fordelt ettersom Kina og India alene sitter på 153 millioner tonn.

Store importører, som Filippinene og Indonesia, opplyser at de har lagre som dekker behovet i to måneder framover, men i juni vil det være tomt.

(©NTB)