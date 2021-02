Koronapandemien har gjort at mange land har innført strenge innreiserestriksjoner. Sammen med tilnærmet full stans i flytrafikken har dette ført til at sesongarbeiderne ikke kommer seg hjem. I Norge har dette i hovedsak dreid seg om sesongarbeidere fra Vietnam.

Det har vært viktig å få på plass en ordning som gir forutsigbarhet for både arbeidstaker og arbeidsgiver, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

– Næringen har vært opptatt av å få denne avklaringen slik at sesongarbeidere som sitter fast i Norge, kan få muligheter til å jobbe og tjene penger mens de er i landet, sier Bollestad videre.

Krav om seksmåneders opphold

For sesongarbeidere fra land utenfor EU/EØS er det krav om seksmåneders opphold utenfor Norge før de kan få ny sesongtillatelse. Det er denne regelen sesongarbeiderne som har vært i Norge siden 2020, nå har fått unntak fra.

Unntaket gjelder kun for sesongarbeidere som sitter fast i Norge på grunn av innreiserestriksjoner i hjemlandet, som følge av covid-19.

Flere land

En viktig forutsetning for å få behandlet søknad om sesongtillatelse, er muligheten for å returnere til hjemlandet etter at oppholdstillatelsen går ut.

Koronapandemien har ført til at det er flere land det er vanskelig å reise tilbake til.

– Vi må unngå at vi får samme problemer framover, med sesongarbeidere som ufrivillig blir sittende fast i Norge og ikke får reist hjem når de ønsker det. Slik det er nå, vil vi derfor ikke behandle søknader fra sesongarbeidere som kommer fra land det er vanskelig å returnere til, sier statsråden.