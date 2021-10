Koronaen ga kraftig økning i fjellhyttesalget

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå, som har sammenlignet perioden fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021 med tilsvarende periode året før.

Omsetningen av brukte hytter økte med 55 prosent når de sammenlignet de to periodene. Salget av nye fjellhytter økte med 14 prosent.

Annonse

Gjennomsnittsprisen for en brukt fjellhytte omsatt i perioden 1. juli 2020–30. juni 2021 var 2,2 millioner kroner, mens gjennomsnittsprisen for en ny fjellhytte var 4,2 millioner kroner. I snitt økte prisene på brukte hytter med 9 prosent mellom de to periodene.

Salget av fritidsboliger økte med 44 prosent i hele landet sett under ett. For sjøhytter var veksten på 41 prosent og for skogshytter 37 prosent.

(©NTB)