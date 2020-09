Det gjennomføres torsdag en test nummer to for å bekrefte eller avkrefte resultatet av den første testen. Også øvrig personell på basen blir testet, skriver Babcock i en pressemelding.

Vedkommende som testet positivt, er i isolasjon på basen, og øvrig personell på basen er i karantene inntil resultatet av testene foreligger.

Ifølge NRK er minst fem ansatte i isolasjon etter smittetilfellet. Disse skal testes i løpet av torsdagen.

Reiste før testresultatet var klart

Babcock bekrefter til kanalen at den svenske ansatte reiste med fly fra Oslo til Brønnøysund før testresultatet var klart.

– Han kjørte fra Sverige til Oslo. Der ble han testet på Gardermoen, og tok fly til Brønnøysund med påkrevd smittevernutstyr, forklarer driftssjef Hilde Sjurelv i Babcock til NRK.

Hun understreker at selskapet har fulgt myndighetenes retningslinjer og karakteriserer situasjonen som alvorlig.

– Det er et drastisk skritt å stenge en base, men vi ønsker å være på den sikre siden, sier hun.

Vil sikre at alle er friske

Driftssjefen ønsker ikke å si noe om hvor raskt basen kan være i drift igjen.

– For oss er det aller viktigste at våre ansatte, helsepersonell og pasienter skal være trygge på at de ikke blir smittet på jobb, eller under transport med ambulansefly. Derfor stengte vi umiddelbart basen i henhold til prosedyrene, og i samråd med medisinsk ledelse ved Helgelandssykehuset HF og vår oppdragsgiver Luftambulansetjenesten HF. Vi bruker nå den tiden vi trenger for å sikre oss at alle er friske og at basen er smittefri, sier Sjurelv.

Ikke pasientkontakt

Kommuneoverlegen i Brønnøysund er også informert om saken, og har fått relevant informasjon med hensyn til smittesporing.

I henhold til rutinene skal medarbeidere som må gjennomføre test, ikke ha pasientkontakt før negativ test foreligger. Derfor har ingen pasienter blitt fraktet med et fly eller av personell som har vært i kontakt med den aktuelle medarbeideren.