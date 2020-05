Korona: Mangel på turister gir fri vei for krypskyttere i Afrika

Medier har de siste ukene vist bilder av dyr som tar over gatene i byene. Sjakaler har rykket inn i Tel Aviv, i Barcelona dukket det plutselig opp en bjørn, mens det i Chiles hovedstad Santiago ble observert en puma.

For dyrene i Afrika er derimot koronautbruddet svært dårlig nytt. Nasjonalparkene er nemlig avhengig av inntektene fra turismen for å beskytte dyrelivet fra krypskyttere. Men nå er parkene stengt.

Ute etter kjøtt

Ifølge World Travel & Tourism Council kan 7,6 millioner mennesker miste jobben i reiselivsnæringen i Afrika på grunn av koronapandemien.

Og til vanlig går en stor del av inntektene fra turismen til å sikre dyrene mot krypskytterne, skriver Danmarks Radio.

– Vi har allerede sett en stør økning i krypskyting. Så langt ikke på neshorn og elefanter, men for tilgang på kjøtt, sier Nico Jacobs fra Rhino 911 til DR News.

– Vi ser at folk kutter hull i gjerder og jakter med hunder for å felle dyr de trenger. Dyrebeskyttelse uten turister er en katastrofe. Vi trenger inntekter, men turister har også en avskrekkende effekt på krypskyttere. De vil helst ikke bli oppdaget, sier han.

Må kutte ned på overvåking

Milliarder av dollar blir brukt hvert år på tjenestemenn i parken som må overvåke store arealer hver dag for å beskytte dyrene. Allerede er det rapporter om private parker som må kutte ned overvåkingen, alt fra Kenya til Sør-Afrika.

Jacobs sier til DR at han har forståelse for at folk vil skaffe mat til familien sin.

– Vi ville alle handlet annerledes hvis vi var sultne.