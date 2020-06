Korona: Kinesiske myndigheter kjøper ut bønder som avler ville dyr

I mars varslet myndighetene i Kina at de ville innføre et permanent forbud mot salg og oppdrett av ville dyr.

Bruken av ville dyr til ikke-spiselige formål, inkludert vitenskapelig forskning, medisinsk bruk og visning, vil være underlagt streng undersøkelse, godkjenning og karanteneinspeksjon.

Kinesiske myndigheter tror smitten av koronaviruset stammer fra et matmarked i byen Wuhan, og at smittesprederen kan ha vært flaggermus.

Utkjøpt av 14 arter

I provinsene Hunan og Jiangix kjøper myndighetene nå ut kinesiske bønder som driver med oppdrett. Utkjøpet skal gjøre det mulig for bøndene å gå over til å dyrke frukt, grønnsaker, teplanter eller urter, skriver avisen Independent.

Det er også et alternativ å gå over til produksjon av for eksempel svin eller kylling.

Annonse

Bøndene tilbys ulike summer avhengig av produksjonene – for eksempel pinnsvin, katt, rotte, og slange. En produsent av rotter får rundt 100 kroner per kilo de har pleid å produsere, mens produsenter av pinnsvin får rundt 900 kroner.

I første omgang er det utkjøp av produksjonen av 14 ulike arter, og kun de som lovlig produserte dyrene i februar kvalifiserer til utkjøpet.

Usikker fremtid for dyrene

Dyreproduksjonen i Kina er verdsatt til 73 milliarder dollar og sysselsetter mer enn 14 millioner mennesker, ifølge en industrirapport fra 2017 fra Chinese Academy of Engineering, melder LA Times.

Det er tre forslag til hva som skal skje med dyrene på gårdene:

– Å slippe ut dyrene i naturen. Dette skal skje i egnede områder, borte fra mennesker og boliger.

– Å bruke dyrene i andre næringer som dyrehager, forskning eller medisin.

– Å avlive alle dyrene.