Korona: Ikke la andre klappe dyrene dine

Foreløpig forskning på viruset Sars-CoV-2 viser at viruset ikke smitter videre til dyr, og at dermed verken kjæledyr eller husdyr kan få sykdommen Covid-19.

Samtidig kan man ikke være sikker, påpeker Veterinærinstiuttet på sine nettsider.

"Dette er en ny virussykdom hvor det fortsatt finnes noen kunnskapshull. Inntil videre anbefaler Veterinærinstituttet derfor at personer smittet med Sars-CoV-2, av føre-var-hensyn, begrenser sin kontakt med matproduserende dyr. Veterinærinstituttet følger med forskningen og kunnskapsutviklingen på dette området og vil oppdatere sine råd ved behov."

Les også: Blir bedt om å gjøre alt fra engangshansker til respiratorer tilgjengelig

Ikke hamstre dyremat

Men selv om det så langt ikke er bevist smitte til dyr, har dyrevernorganiasjonen People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) kommer med anbefalinger til dyreeiere.

– Våre hunder og katter stoler på at vi tar vare på dem året rundt, og særlig i krisetider, sier PETAs direktør Elisa Allen i en pressemelding.

– PETA ber alle om å forsikre seg om at dyrene deres fremdeles får sunn mat, rikelig mosjon og massevis av kjærlighet.

Annonse

Et av tipsene fra organiasjonen er å droppe unødvendig hamstring, for å unngå en situasjon hvor det ikke er dyremat til andre. De ber også om at man handler inn dyrefôr til personer som sitter i isolasjon og ikke kan handle selv.

Les også: Bollestad understreker at det er nok mat til alle

Ikke la hvem som helst klappe dyret ditt

De ber også om at man ikke bruker ansiktsmasker på dyr, da det kan forårsake pustevansker, og at dyrene får gå fritt hjemme.

For å unngå at du blir smittet, ber de deg også tenke over hvem du lar ta på dyret ditt.

"Hvis en person som er smittet, klapper en hund og etterlater koronaviruset i dyrets pels, er ikke dette noe annerledes enn om viruset blir overført til et dørhåndtak, et rekkverk, en hånd eller en hvilket som helst annen overflate som en smittet person har berørt. PETA oppfordrer dem som lever med dyr, til å beskytte seg selv og dyrene ved å ta grunnleggende forholdsregler: Hvis ikke du håndhilser på en person, skal denne personen heller ikke klappe din hund eller katt".

"Hvis ikke du håndhilser på en person, skal denne personen heller ikke klappe din hund eller katt" PETA

Også veterinærinsiuttet peker på at det kan være en potensiell smittekilde.

"Det er ikke utelukket at et dyr vil kunne ha viruspartikler i pels, hud og slimhinner en periode etter kontakt med et smitteførende menneske, men det er ikke vist at dyr skiller ut virus. Det er alltid anbefalt å vaske hendene etter kontakt med dyr", skriver de.