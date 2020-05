Korona: Dette håndtaket skal gjøre det tryggere å gå i butikken

Koronaviruset smitter via dråpe- og kontaktsmitte, og helsemyndighetene ber oss vaske hendene ofte og sprite hendene dersom vask ikke er mulig. Butikkene ber oss bruke trådløse betalingsmuligheter hvis mulig, kurver og vogner vaskes flere ganger om dagen og alle butikkene har sprit tilgjengelig ved inngangen.

En gjenværende smittekilde kan imidlertid være dørhåndtak. For eksempel er det i de fleste butikker kjøleskap med meierivarer, hvor man må bruke dørhåndtakene for å åpne.

Les også: Poteter blir håndsprit

Åpnes med armen

Nå har energiselskapet Fortum utviklet et dørhåndtak som gjør at du slipper å bruke hånden for å åpne den.

– For å hjelpe til med å bekjempe COVID-19, er vi nødt til å redusere berøring og unngå å ta på blant annet håndtak. Ved å skape innovative løsninger, kan vi forhindre spredning av viruset og gjøre folks daglige gjøremål tryggere. Vi tester nå de 3D-trykte håndtakene i butikker i Helsinki og hvis alt går som planlagt, er vi klare til å utvide produksjonen vår, sier kommunikasjonssjef i Fortum Stian Mathisen.

Håndtaket gjør det, ifølge Fortum, enkelt å åpne døren med armen, slik at man kan slippe å bruke hånden.

Annonse

Pilotprosjekt i Finland

Håndtaket er laget av resirkulert plast, og skal i første omgang brukes i butikkene tilhørende S-gruppen i Finland. Disse driver fem forskjellige butikkjeder.

Jussi Mälkiä som leder utviklingen av produktet i Fortum, sier de nå er inne i en prøveperiode i Finland.

– Vi vil fokusere på pilotprosjektet i Finland i noen uker, og se på potensialet det har. Hvis det er interesse ellers i verden, vil vi se på det. Vi har ikke tatt noen avgjørelse på om vi skal masseprodusere, men det er flere som har vært i kontakt med oss allerede, sier han til Nationen.

Kan komme til Norge

Han utelukker ikke at produktet kan bli sendt til utlandet, for eksempel Norge, og sier de allerede er blitt kontaktet av utenlandske bedrifter.

– Det er interesse for hvordan det fungerer og hvordan den er blitt tatt i bruk. Vi startet på mandag, så vi er nødt til å få mer informasjon fra forbrukere og butikker. Vi ser på muligheten for om dette kan bli brukt i andre typer butikker også.