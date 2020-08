Korona: Årets Overforbruksdag kommer tre uker senere enn i fjor

Det globale utbruddet av koronaviruset har gjort at vi har brukt mindre av verdens ressurser enn vi pleier. Hvert år regner den internasjonale tenketanken Global Footprint Network på hvilken dag i året vi har brukt opp årets ressurser fra jorda.

Dette betyr at vi bruker mer enn det jorda selv klarer å produsere, og regnes ut basert på data for ulike faktorer som karbonutslipp, avskoging, matforbruk og andre faktorer.

I år er dagen vi har brukt opp ressursene 22. august. Det er tre uker senere enn i fjor. Ifølge Global Footprint Network er det koronautbruddet som er grunnen.

Nedgang i karbonavtrykk av og avskoging

Hovedgrunnene var nedgang i karbonavtrykk (redusert med 14,5 prosent fra 2019) og avskogingen (redusert med 8,4 prosent fra 2019), skriver de på sine nettsider.

– Bærekraft krever både økologisk balanse og at folks velvære sikret på lang sikt, derfor kan ikke årets plutselige nedgang i økologisk avtrykk forveksles med fremgang, sier administrerende direktør for Global Footprint Network, Laurel Hanscom, i en pressemelding.

Dette er første gang siden starten av 70-tallet at datoen kommer senere på året enn året før.

– Koronapandemien og de påfølgende nedstengningene verden rundt, har dyttet denne datoen fram med over tre uker. Da verden stengte gikk også klimagassutslippene kraftig ned, og forbruket av skog på verdensbasis ble redusert, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond i en pressemelding.

Ingen gladnyhet

Hun advarer likevel mot å tenke at dette er en gladnyhet.

– Koronapandemien er først og fremst en enorm menneskelig tragedie, som går hardt utover liv og helse. Vi er nødt til å redusere den negative påvirkningen vi mennesker har på naturen og artene som lever i den. Men det må skje gjennom system- og atferdsendringer som er bærekraftige over tid, ikke ved at samfunnet stopper opp. Mennesker er også en del av naturen, og vi må ikke glemme at vi har en naturkrise, sier hun.

Verdens forbruk ligger på et slikt nivå at, dersom vi ikke skal bruke mer enn vi har, måtte vi hatt 1,6 jordkloder. Naturressursene brukes altså opp 60 prosent raskere enn tiden det tar for naturen å produsere dem.

Ved blant annet å kutte i matsvinnet, kan dagen bli flyttet 13 dager senere i året. Dersom vi reduserer utslippet av karbon med 50 prosent vil dagen bli flyttet 93 dager.

18. april i Norge

Det er også gjort utregninger for hvor mange jordkloder vi hadde trengt dersom hele jordens befolkning levde som alle innbyggerne i et land. Hadde alle levd som amerikanerne måtte vi hatt fem jordkloder. Hadde derimot alle levd som indere, ville vi kun trengt 0,7 jordklode.

Overforbruksdagen kommer til forskjellige tider for ulike land, fordelt på forbruk. Qatar kommer først i året, 11. februar. Norges dag er 18. april, mens de andre skandinaviske landene Danmark og Sverige har dagen 28. mars og 2. april.

– Norges overforbruksdag kommer allerede den 18. april! Det er skremmende hvor kraftig vi forsyner oss av naturen, uten å sikre at dem som kommer etter oss kan få den samme gleden, sier Andaur i WWF.

– Vi trenger mer natur, hvis skal vi fortsette å høste av den i fremtiden. Og det haster! Et viktig første steg er at verden blir enige om dette, gjennom FNs naturavtale, som skal forhandles fram på Naturtoppmøtet i Kunming. Den må ha sterke målsettinger og forpliktelser som landene må følge for å bruke naturen på en mer bærekraftig måte. Vi må komme dit at det ikke lengre finnes noen Earth Overshoot Day – at vi ikke overforbruker planeten vår.