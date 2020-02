Konkurransetilsynet uten innvendinger til Moelven-salget

Tidligere i januar ble det klart av Glommen Mjøsen Skog og Viken Skog benyttet seg av sin forkjøpsrett på aksjene i Moelven Industrier, som skulle selges av Eidsiva og Felleskjøpet.

Da begge selskapene fra før av eide aksjer i selskapet, hadde de også forkjøpsrett på aksjer som ble lagt ut for salg. Salget sikret Glommen Mjøsen Skog en aksjemajoritet på 71 prosent, mens Viken Skog sikret seg 20 prosent av aksjene.

– Helt i tråd med hva vi forventet

Et slik salg må godkjennes av Konkurransetilsynet. Før helgen kom de med sitt svar: De hadde ingen innvendinger.

– Konkurransetilsynets avgjørelse og konklusjon var helt i tråd med hva vi forventet, men det er allikevel alltid en usikkerhet knyttet til at man må få slike godkjenninger og vi er selvsagt svært fornøyd med å ha fått en så rask avklaring fra Konkurransetilsynet, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Skog SA i en pressemelding.

Det var Eidsiva og Felleskjøpet Agri som solgte sine aksjer som tilsvarte 40 prosent av selskapet. Disse aksjene skulle det nyetablerte selskapet Skog Holdco, eid av AT Skog, Eidsiva og Felleskjøpet Agri, i utgangspunktet kjøpe, samtidig som de visste at det også var andre som hadde forkjøpsrett på aksjene, skrev AT Skog i en pressemelding.

Når Glommen Mjøsen Skog valgte å benytte seg av forkjøpsretten, valgte AT Skog å ikke kjøpe flere aksjer i selskapet.

AT Skog med syv prosent

Glommen Mjøsen Skog eier nå drøye 71 prosent av aksjene i Moelven, Viken Skog drøye 20 prosent, AT Skog syv prosent, mens øvrige eiere har under 0,5 prosent av aksjene.

– Aksjonæravtalene gjelder fortsatt, men eierstrukturen er vesentlig forenklet. AT Skog og Viken Skog eier nå ca 28 prosent av Moelven Industrier og vi har allerede opprettet en god dialog med dem om hvordan vi skal utvikle et sterkt og framtidsrettet eierskap i Moelven Industrier ASA. Selskapet jobber i markeder som har sterke megatrender med seg og vi ser store utviklingsmuligheter for selskapet. Vi registrerer at mange har samme syn på mulighetene som oss og vi er allerede kontaktet av flere som tilbyr seg å bli med, sier Nordtun.