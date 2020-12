Konkurransetilsynet tror ikke gigantgebyr gir høyere priser for forbrukeren

Tirsdag kom nyheten om at Konkurransetilsynet har sendt ut varsel til dagligvarekjedene om en bot totalt 21 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid.

Tilsynet varsler at Norgesgruppen ASA ilegges et gebyr på 8,8 milliarder kroner, Coop Norge SA ilegges et gebyr på 4,8 milliarder kroner og Rema 1000 AS ilegges et gebyr på 7,4 milliarder kroner.

Varselet har fått matvarekjedene til å reagere. Bjørn Takle Friis i Coop sa til Nationen tirsdag at han mente gebyret var et forsøk fra tilsynet på å «tåkelegge at de ikke har gjort jobbe sin».

Startet gransking i 2016

Denne kritikken kjenner ikke Magnus Gabrielsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, seg igjen i.

– Verken bransjenormen for sammenlignende reklame eller prisjegervirksomheten er i seg selv ulovlig. Det vi reagerer på, og som er bakgrunnen for vårt varsel, er et samarbeid vi mener er konkurransebegrensende. Vår foreløpige vurdering er at etterforskningen viser dette. Vi valgte i 2016, etter å ha sett økt prisjegervirksomhet, å se nærmere på informasjonsflyt og prising i markedet, og vi mente i 2018 at det var grunnlag for å etterforske nærmere om det forelå overtredelse av loven, sier han til Nationen.

Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at kjedene har brukt informasjonen fra prisjegerne til å koordinere prisingen, og at dette kan ha ført til høyere dagligvarepriser for forbrukerne.

– For oss dreier det seg om å gjøre korrekte faglige vurderinger av et samarbeid, og vi er opptatt av at våre vurderinger skal være korrekte. Vi hadde bevissikring våren 2018, og har innhentet omfattende beslag fra kjedene, og vi har også tatt opp forklaringer. Det er en omfattende dokumentasjon som ligger bak våre foreløpige vurderinger.

Skal hindre konkurser

Bakgrunnen for de ulike gebyrene er, ifølge Gabrielsen, ikke markedsandelen de ulike kjedene har, men hvor høy omsetningen er for konsernet.

– Vi følger en metode hvor det legges vekt på omsetningen i det berørte markedet og omsetningen til foretakene. Dette er et stort markedet med stor omsetning, og foretak med høy omsetning. Helt konkret har vi en øvre grense på 10 prosent av foretakenes omsetning, og det er konsernomsetningen som har avgjort hvor store gebyrene blir, og ikke markedsandelen.

– Har dere vurdert faren for om noen av konsernene kan gå konkurs som følge av dette?

– Det er lagt inn at gebyret ikke skal være høyere enn ti prosent av omsetningen, det er nettopp for å unngå at foretak må gå ut av markedet. Og så vil det være en prosess med tilsvar før eventuelt vedtak, og der vil det også være åpninger for å vurdere betalingsevne.

Ikke økte priser

Hvorvidt det blir såpass høye gebyrer, eller om gebyrene blir gjeldende, avgjøres etter 15. april. Frem til da kan de tre konsernene levere inn sin forklaring på saken.

Dersom det blir stående, varsler Coop at de vil ta saken til retten.

Skulle gebyrene også etter runder i retten bli stående, tror ikke Gabrielsen dette vil føre til høyere priser for forbrukerne.

– Etter vår vurdering er det ikke grunn til å forvente at prisene til forbrukerne går opp. Om noe skulle man forvente at dersom en konkurransebegrensende praksis opphører, vil det kunne føre til hardere konkurranse og lavere priser.