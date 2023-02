Konkurransetilsynet ber dagligvarekjeder tie om kommende prisøkninger

Konkurransetilsynet har de siste ukene hatt møter med Rema, Coop, Norgesgruppen, Bunnpris, NHO Mat og Drikke, Dagligvareleverandørenes forening (DLF), Orkla og Nortura.

– Med den prisveksten vi har sett på dagligvarer den siste tiden, er det særlig viktig å sørge for at konkurransen om dagligvarekundene er så god som mulig. Aktører bør derfor avstå fra å kommentere mulige prisøkninger, sier Beate Berrefjord, direktør i Konkurransetilsynets avdeling for mat, handel og helse.

Ifølge tilsynet kan informasjon om kommende prisøkninger gjøre det tryggere for aktører å sette opp prisene dersom de vet at konkurrentene gjør det samme.

Annonse

Konkurransetilsynet understreker at grunnlaget for møtene med aktørene ikke er konkrete mistanker om ulovlig prissignalisering. Tilsynet har imidlertid ønsket å gi samme informasjon til aktører i markedet og på denne måten oppfordre aktørene til å la være å kommunisere kommende prisøkninger i mediene, heter det i en pressemelding.

Tilsynet utelukker ikke møter med flere aktører.

(©NTB)