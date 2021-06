Konkurransetilsynet avslutter saken mot Orkla, Mondelez og Norgesgruppen

Tilsynet har etterforsket om ulikheter i innkjøpspriser har vært et brudd på konkurranseloven, men har nå kommet til at det ikke er grunnlag for å gå videre med saken. Det opplyser Konkurransetilsynet i en pressemelding.

I 2019 aksjonerte Konkurransetilsynet etter mistanke om lovbrudd knyttet til innkjøpsbetingelser i dagligvaremarkedet.

– Grundige vurderinger

Tilsynet avdekket til dels store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser, og Norgesgruppen fikk bedre betingelser fra leverandørene Orkla og Mondelez enn konkurrentene Coop og Rema 1000 fikk, heter det i pressemeldingen.

– Etter grundige vurderinger har vi ikke funnet grunnlag for å gå videre med saken. Vi har blant annet vurdert om det er snakk om ulike vilkår for likeverdige ytelser, om ulikhetene begrenser konkurransen, og om dette i så fall skyldes et konkurransebegrensende samarbeid eller et misbruk av dominerende stilling, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

– Bra for forbrukeren

Norgesgruppen er fornøyd med Konkurransetilsynets konklusjon.

– Avgjørelsen fra Konkurransetilsynet er som forventet og i tråd med hva vi har hevdet siden saken ble åpnet. Konkurransetilsynet har brukt halvannet år, og jeg er fornøyd med at de har satt seg grundig inn i saken og konkluderer med at tøffe forhandlinger er bra for forbrukeren, sier konsernsjef Runar Hollevik.

