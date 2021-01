Kongressen trosset opprør og godkjente Biden – Trump lover fredelig maktovertakelse

Demokraten Joe Biden ble torsdag morgen formelt godkjent av visepresident Mike Pence og Kongressen som USAs neste president. Sesjonen ble seks timer forsinket etter at kongressmedlemmene måtte evakueres da voldelige Trump-tilhengere tok seg inn i kongressbygningen.

President Trump hadde kort tid før, foran titusener av tilhengere, gjentatt sine udokumenterte anklager om valgfusk og sagt han aldri ville gi seg. Han oppfordret de fremmøtte til å dra til kongressbygningen.

Minst 52 personer er pågrepet i forbindelse med opptøyene, og minst fire mistet livet. Flere politifolk har blitt såret, ifølge politiet.

Flere snudde

Før sesjonen ble avbrutt av voldelige opprørere som trengte seg helt inn i kongressalene, var det mange republikanere som hadde innsigelser mot valget i Arizona – innsigelser som ble stemt ned.

Da den seremonielle sertifiseringen startet opp igjen etter at Kongressen var blitt evakuert, hadde en rekke republikanere fått kalde føtter.

Blant andre hadde den republikanske senatoren Kelly Loeffler i Georgia forandret mening, og hun stemte heller for å godkjenne valgdelegatenes resultat, skriver New York Times.

Lovet fredelig maktovertakelse

Mens opptøyene pågikk, oppfordret Trump etter hvert på Twitter sine tilhengere til å forholde seg fredelig. Han gjentok imidlertid anklagene om valgfusk, og senere på kvelden skrev han at hendelsene slikt som skjer når en valgseier blir stjålet fra patrioter.

Presidenten ble utestengt fra Twitter i en begrenset periode, men lovet i en uttalelse natt til torsdag at det blir en fredelig maktoverføring.

– Til tross for at jeg er fullstendig uenig med utfallet av valget, og jeg har fakta på min side, vil det bli en ryddig maktovertakelse 20. januar, sa Trump i en uttalelse fra Det hvite hus.

– Jeg har alltid sagt at vi vil fortsette vår kamp for å sørge for at kun de lovlige stemmene ble telt opp. Mens dette representerer slutten på den mest storslagne førsteperioden i presidenthistorien, er det kun starten på vår kamp for å Make America Great Again, sa han.

Kritikk mot politiet

Flere kongressmedlemmer krever gransking av politiets håndtering av opptøyene onsdag. Representanten Val Demings, en tidligere politisjef fra Florida, kalte det pinlig åpenbart at kongresspolitiet ikke var forberedt.

– Jeg hadde helt sikkert tenkt at de hadde vist mer styrke og sørget for at det ble avsatt et område for demonstranter i trygg avstand fra kongressbygningen, sier hun.

Mange har sammenlignet det lille politioppbudet med de enorme styrkene som håndterte Black Lives Matter-demonstrasjonene i fjor sommer.

Det er ikke kjent hvorfor det var så mye mindre politioppbud onsdag, da det på forhånd var ventet store demonstrasjoner. Det relativt tynne Capitol-politiet som var på plass, ble lett overkjørt av Trump-tilhengerne, og de måtte få hjelp av det lokale politiet i Washington DC og fra nabostatene Maryland og Virginia.

Kan bli riksrett

Demokraten Ilhan Omar i Representantenes hus skriver på Twitter at hun allerede har begynt å «nedtegne» tiltalepunkter i en riksrettssak mot Trump.

– Donald J. Trump bør stilles for riksrett av Representantenes hus og bli fjernet fra makten av Senatet i USA, skriver hun.

Også den moderate demokraten Seth Moulton fra Massachusetts tar til orde for riksrettssak.

Selv om det er for liten tid til å avsette ham ved riksrett, kan det opprettes sak senere, slik at Trump ville miste retten til å stille som presidentkandidat igjen hvis han skulle bli dømt.

Vil at Pence tar over

Demokratene i justiskomiteen i Representantenes hus vil sende et brev til Mike Pence der de ber ham om å ta over som president.

Etter at opprørerne tok seg inn i kongressbygningen onsdag, var det Pence, ikke Trump, som ga ordre om å sette inn nasjonalgarden.

Tidligere på dagen hadde Pence i en telefonsamtale med Trump avvist presidentens oppfordring om å stanse Kongressens formelle godkjenning av Biden som vinner av presidentvalget.

Demokratene i justiskomiteen ber Pence ta i bruk det 25. grunnlovstillegget, som åpner for at visepresidenten kan ta over dersom presidenten erklæres uegnet for presidentkontoret.

