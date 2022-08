Kongeparet overveldet av fjordnatur: – Får nesten kink i nakken

– Det å reise på fylkestur med Kongeskipet i Møre og Romsdal er en påkjenning for kropp og sjel; vi ser og vi ser, vi okker og ojer oss, og vi snur oss hele tiden. For det er så vakkert overalt at man nesten får kink i nakken, sa kongen da han talte til befolkningen i Sande kommune onsdag ettermiddag.

I bakgrunnen kunne man skimte stupbratte fjell, grønne fjellsider og den glitrende fjorden.

– Utallige gode minner

Kongeparet tilbringer tre dager på Sunnmøre med et tettpakket program. Etter en svært regnfull sommer i området, har det vært strålende sol og folkefest hvor enn de har vært.

På dag to besøker kongeparet Vanylven kommune og Sande kommune.

Dronningen trakk fram naturen som ett av hovedtemaene for turen da hun talte til befolkningen i Vanylven på formiddagen.

– Selv har jeg utallige gode minner fra vandringer på Sunnmøre. Fjellene og fjordene – fjellgårdene, fossene og de stupbratte liene som er så tøffe å gå – og alt dette med det fantastiske vannspeilet der nede, alltid i bevegelse, sa hun.

– Eventyrlig

Flere ganger har dronningen virket direkte rørt og beveget når hun omtaler naturen og Sunnmøre.

– Det er bare å se seg rundt. Det er jo kontrastene her som er så flotte. Havet og fjellene – og ikke minst menneskene, sa dronningen da hun fikk spørsmål om hvorfor hun er så glad i landsdelen.

Hun trakk også fram innseilingen i Storfjorden da hun talte til befolkningen i Valldal da turen ble innledet.

– Å seile inn Storfjorden, slik kongen og jeg gjorde i dag, gjør alltid et stort og bevegende inntrykk. Det føles «inni her». For dette er Sunnmøre på sitt mest eventyrlige – hvor de stupbratte fjellene borer seg ned i fjordbunnen og fossene kaster seg utfor de frodige liene.