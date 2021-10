Kongens trontale: Farlige klimaendringer er vår tids største utfordring

– Farlige klimaendringer er vår tids største utfordring. Norge skal redusere egne utslipp av klimagasser i tråd med våre internasjonale forpliktelser. I tillegg skal vi støtte fattige land i deres arbeid, sa kongen da han leste opp trontalen på vegne av regjeringen i Stortinget mandag.

Talen er den siste under Erna Solbergs nåværende statsministerperiode. Trontalen gir uttrykk for hovedlinjene i regjeringens arbeidsprogram og politikk for det kommende året.

– Norske utslipp går ned. I forrige periode la regjeringen fram planen for ytterligere utslippskutt fram mot 2030. Nå skal denne planen iverksettes, sier kongen.

På vegne av regjeringen trekker han fram det å sørge for at prisen for å slippe ut klimagasser må opp, som det viktigste tiltaket.

– Det er nødvendig for å skape et marked for nye, klimavennlige løsninger og ny teknologi, heter det i talen.

